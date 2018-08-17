ZENERJİNİ BUL!



Bu tatlı kelimeyi biz uydurduk. Yoğunsan ve kendini hızla toparlamak istiyorsan, bu yoga serisini uygula. Hem zen hâline ulaşarak farkındalık kazan, hem de enerji ile dol.

1- Downward Dog Twist

Dört ayak üzerinde başla, parmak uçlarını bük ve bacaklarını düz tutarak kalçanla kendini kaldır; aşağı bakan köpek duruşuna geç. Sol elinle sağ ayak bileğini dışarıdan tut. Sağ kolunu düz tutarak göğüs kafesini sağa çevir. Bu pozda sekiz nefes boyunca kal; ardından diğer tarafta tekrarla.

2- Triangle

Bacaklarını ve kollarını iki yana açarak ayakta dur; sol ayağın sol tarafına doğru ileriye, sağ ayağın ise karşıya baksın. Sağ kalçanı geriye doğru kaldır, sol kolunu aşağı indirerek üst gövdenle yana doğru eğil. Sol bileğini ya da ayağını tut. Üst gövdenle eğilirken sağ kolunu yukarı kaldır. Sekiz nefes boyunca bu pozda kal, ardından diğer tarafta tekrarla.

3- Dolphin

Dört ayak pozisyonunda başla; ardından kollarının ön kısmını yere paralel ve avuç içlerin aşağı bakacak şekilde matın üzerine yerleştir. Parmak uçlarını yere tak ve bacakların düz duruncaya kadar kalçanı yukarı kaldır.Ayaklarınla omuzların dirsek hizanı geçmeyecek şekilde yürüyebildiğin kadar ileri yürü. (Dilersen bu pozdan forearm stand pozuna geçebilirsin.) Sekiz nefes boyunca bu pozda kal.

4- Camel

Bacaklarını kalça genişliğinde açıp kaval kemiklerinle birlikte dizlerinin üzerinde dur. Kalçanı içe doğru çekerek dizlerinle aynı hizaya getir. Ellerini parmakların yeri gösterecek şekilde belinin üzerine koy. Omuzlarını geriye doğru açarak göğüs kafesini yukarı yükselt, kuyruk sokumunu geriye doğru düşür ve başınla yere doğru alçal. Ellerinle topuklarına dokun. Bu pozda sekiz nefes boyunca kal.

