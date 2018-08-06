ZAYN’İN YENİ SINGLE’I: “TOO MUCH”





Şarkıları ve yakışıklılığıyla gündemimizde olan Zayn’in ünlü prodüktör Timbaland ile ortak çalışması “Too Much” yayınlandı.

Müzik dünyasındaki başarısının yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen popüler yıldız Zayn’in özel hayatından izler barındıran yeni şarkısı “Too Much”ın sözleri Timbaland, Angel Lopez, Federico Vindver ve Zayn imzası taşırken; şarkının yapımcılığını ise yine Timbaland üstlendi. Vokalleriyle de şarkıda yer alan Timbaland’in elektro soul beat’leriyle Zayn’in güçlü sesinin buluştuğu “Too Much” Hollywood’da kaydedildi.

Single ile aynı gün yayımlanan animasyon klipte Michael Jackson’ın popüler “moonwalk” dansı ile dikkatleri üzerine çeken Zayn, şimdiden önde gelen bir çok mecra tarafından beğeni aldı.

2018 yılında “Let me”, “Entertainer” ve henüz geçtiğimiz ay yayımlanan “Sour Diesel” single’ları ile müzikseverlerin karşısına çıkan Zayn, yeni single’ı “Too Much” ile müzik kariyerindeki iddialı duruşunu sürdürüyor.



