ZAYIFLAYINCA DÜZELMEYECEK 5 ŞEY

Zayıflayınca daha mutlu, daha kendine güvenen, işinde daha başarılı bir kadın olacağını düşünüyorsan, işlerin pek de umduğun gibi gitmeyebileceğini de bilmelisin.

Big Girl: How I Gave Up Dieting and Got a Life kitabının yazarı Kelsey Miller’ın hayattan çıkardığı derslerden bahsediyoruz. Kilo vermeden önce kendisine “Şu kadar zayıflarsam bunu yapabilirim” diyormuş. Ancak bu düşünce, kariyerinde ve arkadaş ilişkilerinde kendisini bir adım geriye götürmüş. Hatta evden çıkmasını bile engeller olmuş.

Eat Sanely: Get Off the Diet Roller Coaster for Good kitabının yazarı Klinik Psikolog Dr. Terese Weinstein Katz, kilo verince, etrafımızı saran birçok sorunun da çözüleceği düşüncesine sahip olduğumuzu belirtiyor. Hatta, ince insanların her daim mutlu olduğuna dair bir kanı olduğunun altını çiziyor.

Kilo vermek, ilk bakışta harika bir şeymiş gibi görünebilir. Genel olarak sağlığının da iyileşeceği ortada.Ancak kilo verme yolu ile çözülemeyecek birtakım sorunlar da bulunuyor. Yani, kendine bir kilo hedefi koymadan önce, ileride hayal kırıklığına uğramamak için bazı gerçeklerin farkında olman gerekiyor.