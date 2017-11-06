ZAYIFLAYAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN 5 ERKEN SİNYALİ





Eğer bugünlerde kendini yorgun ve hasta olmaya meyilli hissediyorsan bağışıklık sistemin zayıflamış olabilir.

Sağlıklı ve uzun bir ömür için bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli. Özellikle de grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının kapımızı çaldığı sonbahar ile kış mevsiminde. Ancak yetersiz beslenmekten strese maruz kalmaya, sigara tüketiminden kalitesiz uyumaya, hareketsizlikten uzun süre ilaç kullanmaya kadar pek çok etken nedeniyle bağışıklık sistemimiz gücünü yitirebiliyor. Hastalıklara karşı dirençli olabilmek içinse bağışıklık sisteminin “alarm” sinyallerini bilmek ve geç olmadan önlem almak şart! Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, bağışıklık sisteminin zayıfladığına işaret eden 5 erken belirtiyi anlattı, önemli bilgiler verdi.

Yorgunluk

Efor sarf ettiğimizde yorulmamız olağan bir durum kuşkusuz. Ancak harcadığınız efordan daha fazla yorgun olmanız bağışıklık sisteminizin zayıfladığına işaret eden belirti olabiliyor. Sabah yorgun kalkmak, istirahatle bitkinliğin dinmemesi ve çabuk yorulmak doktora başvurmanızı gerektiren yakınmalar arasında yer alıyor.

Uçuk

Dudaklar ile ağız çevresinde oluşan ve içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde kendini gösteren uçuk da ihmal etmemeniz gereken önemli bir belirti. Özellikle yılda 4 kereden fazla gelişen uçuklar zayıf bir bağışıklık sisteminin uyarıcısı olabiliyor.

Tekrarlayan enfeksiyonlar

Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler kolay kolay hasta olmuyorlar. Bağışıklığı sağlayan beyaz kan hücreleri yeterli düzeyde çalışamadıklarında ise enfeksiyonlara daha kolay yakalandığımız gibi, hastalıklar da daha zor iyileşebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ bu nedenle eğer çabuk hastalanıyorsanız bu durumu göz ardı etmemeniz gerektiği uyarısında bulunarak şunları söylüyor: “Ayrıca tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, idrar yolu veya genital bölge enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları önemli bir uyarıcı olabiliyor. Bu nedenle “nasıl olsa geçer” diyerek hastalığı hafife almak ve gelişigüzel ilaçlarla şikayetleri ortadan kaldırmaya çalışmak yerine bağışıklık sisteminin taranması için bir hekime başvurmak gerekiyor.”

Ciltte nedensiz açılan yaralar

Ciltte nedensiz yara açılması veya mevcut yaraların geç düzelmesi, tekrarlayan mantar enfeksiyonları erken belirtiler arasında yer alıyor. Özellikle önemsemediğimiz sivilceler, ayaklardaki mantarlar, kasık bölgesindeki kızarıklıklar, saçlı derinin pullanarak dökülmesi, zayıflayan bağışıklık sisteminin habercisi olabiliyor. Geç kapanan yaralar, ihmal edilmeden doktora gidilmesini ve bağışıklık sistemi taraması yapılmasını gerektiriyor. Unutulmamalıdır ki; cildimiz vücudumuzun içindeki sorunların adeta aynası gibidir.

Aft ve pamukçuk

Ağız içi ve dil üzerinde, ağrılı, ortası beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösteren aftlar yılda 4’kezden fazla ortaya çıkarsa bu durum bağışıklık sisteminizin zayıfladığına işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda pamukçuk da bir gösterge olabiliyor. Pamukçuk denilen kandida cinsi mantar ağız kanalından yemek borusuna, mideden bağırsaklara kadar her yerde oluşabiliyor. Bağışıklık zayıfladığında vücuda yerleşen bu mantar aynı zamanda bağışıklığı kendisi de baskılayıp hastalığın ilerlemesine yol açabiliyor. Hatta son yıllarda kanser gelişimine katkıda bulunduğu düşünülüyor.

