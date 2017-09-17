ZAYIFLAMAK İÇİN ÖĞLE YEMEĞİNDE KAÇ KALORİ ALMALI?

Kalorilerin miktarı sandığından daha fazla…

Zayıflamaya çalışıyorsan, muhtemelen öğle yemeklerini salata ile geçiştirme çabasında olabilirsin. Fakat yeni bir araştırmaya göre, düşük kalorili öğle yemeğin aslında zayıflama mücadelenin aleyhinde çalışıyor olabilir.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan söz konusu çalışmaya göre, günün en fazla kalorili yemeğini akşam saatlerinden ziyade öğle saatlerinde yemen, uzun vadede zayıflamana yardımcı oluyor.

Söz konusu çalışmada, araştırmacılar, yaşları 18 ile 45 arasında değişen fazla kilolu ve obez 80 kadını mercek altına aldılar. Katılımcılara günün en büyük öğününü (günlük kalori ihtiyaçlarının %50’sine denk geliyordu) 12 hafta boyunca öğle saatlerinde yedirdiler. Hazırlanan beslenme planı şöyleydi: Kahvaltıda günlük kalori ihtiyacının %15’i, atıştırmalık olarak %15’i, öğle yemeğinde %50’si (ya da akşam yemeğinde), akşam yemeğinde %20’si (ya da öğle yemeğinde).

Bu istatistikler ne anlama geliyor? Her bir katılımcının beslenme planı kalori ihtiyacına göre belirlenmişti. Bir kadının günlük 1.500 kaloriye ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde, katılımcılar, kahvaltıda 225, atıştırmalık olarak 225, öğle yemeğinde 750 ve akşam yemeğinde 300 (öğle ve akşam yemekleri yer değiştirebiliyordu) kalori almışlardı.