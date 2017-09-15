ZAYIFLAMA HAPLARINI UNUT! O İŞ ÖYLE OLMAZ!







“3 haftada 10 kilo ver!”

“Göbeğini oturduğun yerden 2 haftada erit!”

Zayıflama hapları maalesef hayatımızın her yerini kuşatmış durumda. Firmalar, çaresizce zayıflamanın yollarını arayan insanları zayıflama haplarına çekmeye çalışıyorlar. İddialar büyük. Fakat bir o kadar da boş.

Frontiers of Public Health’te bu yıl yayımlanan bir çalışmaya göre, yaklaşık her 4 insandan 3’ünde yağ fazlası bulunuyor. Bu veri göz önünde bulundurulduğunda, fazla kilolu kişilerin zayıflama haplarına sarılmasına da şaşmaması gerek. Birçok zayıflama hapı, metabolizmanızı hızlandıracağını, vücut kompozisyonunuzu geliştireceğini, tokluk hissini arttıracağını ve iştahı bastıracağını iddia ediyor.

Şimdi gel ve zayıflama haplarının hangi yalanları söylediğini tek tek ela alıp biraz doğrulardan bahsedelim.

YALAN #1: DİYET YAPMADAN ZAYIFLAYACAKSIN

Zayıflama hapı üreticileri, tek bir hap, karışım ya da vücuduna süreceğin losyonla yağ yakabileceğine inanman için adeta ellerini ovuşturuyorlar. Bu mümkün mü? Tabii ki değil. Akıllı tercihler eczanelerde değil, mutfakta yapılır. Meslekte 20 yıllık geçmişi bulunan Dr. Chris Mohr, mutfakta işleri değiştirmeden zayıflayabilen kimseye rastlamadığını söylüyor. Hap ya da krem, vücuduna aldığın hiçbir besinden daha güçlü olamaz. O yüzden, sağlıklı beslenmeye başlamadan, sadece ilaç kullanarak hiçbir insan başarmayı zayıflamayı başaramaz.

YALAN #2: EGZERSİZE GEREK YOK

Birçok hap, zayıflamak için egzersize de ihtiyacın olmadığını iddia eder. Tıpkı beslenme düzeninde yapacağın değişikliklerde olduğu gibi, eğer zayıflamak istiyorsan, egzersizi de görmezden gelemezsin. Diyet ve egzersiz olmadan zayıflamak diye bir şey yok.

YALAN #3: METABOLİZMANI HIZLANDIRIR

Birçok zayıflama ilacı üreticisinin, ürünlerinin içerisine efedra koyduğu bir hayli yaygın bir iddiadır. FDA 2004’te birçok endişeden ötürü efedrayı yasaklamıştı. O yasaklamadan bu yana, yeşil çaydan kafeine kadar birçok içerik, bu tip ilaçların içeriğinde kendilerine yer bulmaya başladılar. Halbuki, yapılan uzun süreli bir araştırmada, söz konusu içeriklerin hiçbirisinin kalıcı kilo verme konusunda başarılı olmadığı ortaya çıkarıldı.

YALAN #4: TOK HİSSEDECEKSİN

Seni tok tutacak şeyler, protein, lif ve yağdır. Tok kalmayı takviyeler ile başaramazsın. Arzuladığın sonuçları görebilmek için, öğünlerine bu içeriklerden ne kadar yüklediğin önemli.

YALAN #5: VÜCUT KOMPOZİSYONUNUZ DEĞİŞECEK

Bazı zayıflama ürünleri, genellikle de besin kullanımını değiştirerek ya da belirli hormonları bastırarak vücut kompozisyonunu değiştirebileceğini iddia eder. Teoride bu mümkün; fakat bunların pratikte işlediğini gösteren çok ama çok az araştırma mevcut.

YALAN #6: KARBONHİDRAT EMİLİMİNİ ENGELLER

Eğer zayıflamak istiyorsan, boş karbonhidratlardan sıyrılıp gıdalı besinlere yönelmen iyi bir hamle olacak. Karbonhidratları bloke eden destekler kullanmak ise işe yaramayacaktır. Zira bu ilaçların böyle bir etkiye sahip olduğunu gösteren herhangi bir araştırma yok.

Unutma: Zayıflamak istiyorsan, zayıflama hapı kullanmaktan ziyade sağlıklı beslenmeli ve egzersiz yapmalısın. Başka yolu yok.

