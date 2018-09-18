ZAMANSIZ TÜVİT İLE DENEYSEL ŞIKLIK





Zamansızlığıyla bilinen tüvit, Sonbahar & Kış defilelerinde en deneysel halleriyle sunuldu.

Kullanışlılığıyla bilinen ve sıcak tutan tüvit, bu sezon yeni halleriyle karşımıza çıkıyor. Bu zamansız kumaş, 2018 sonbaharında güncel yorumlarıyla bize adeta göz kırpıyor. Marc Jacobs, ilhamını geçmişten alıp 80’lerin abartılı oranlarını yansıtırken, Chanel zarafete farklı bir açıdan yaklaşmayı tercih ediyor. Prada ise geleneksel yaklaşımı yıkarak, farklı ve daha renkli bir yorum katıyor bu özel kumaşa. Matty Bovan’ın eksantrik yorumu ise tek kelimeyle şaşırtıcı!

Tüvitin en güncel yorumlarından senin favorin hangisi?

Prada

Matty Bovan



