ZAMANI DURDURAN GÜZELLİK SIRLARI





Gençlik, yıllar geçtikçe harcanıp gitmek zorunda değil. Bunun için 40 yaşını aşmış dünya starlarından ilham al! Geçen yıllara inat ışıltıları günbegün artan yıldızların, saç, makyaj ve fitness rutinlerini senin için öğrendik.

Bugünlerde Hollywood dünyasına şöyle bir dönüp baksan, ne kadar yaşlıysa o kadar genç görünen ünlülerle dolu bir bilim kurgu filmi izliyor gibi hissedebilirsin. Yüzünü enjeksiyonlarla dolduran ve bakmaya korktuğumuz kadınlardan bahsetmiyoruz. Taptaze görünen bu güzel kadınlar sanki bir zaman makinesine giriyor ve 20’lerindekinden daha parlak bir görünümle çıkıyorlar. Ya da bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlar.

Biz de WH olarak bu gizemin peşine düştük. Halle Berry, Salma Hayek ve her iki Jennifer (Aniston ve Lopez) ile de çalışmış uzmanları köşeye sıkıştırıp, (ayrıca kimi liste başı ünlülerin kendilerinden de birkaç küçük ipucu kaptık!) yıldızların saç ve cilt bakımı, makyaj, fitness ve beslenme sırlarını öğrendik.

1- Cilde nemli bir parlaklık veren ürünleri seçiyorlar.

Yaşlandıkça cildimiz kurur ve toz makyaj malzemeleri, ölü derilerin üzerinde birikerek hoş olmayan bir görüntü yaratır. Krem fondötenler, popüleritesini tam da buna borçlu. Cate Blanchett’ın Makyaj Uzmanı Dotti, “Cate’in cildinin parlak ve zarif görünmesine odaklanıyoruz” diyor. Dotti, doğru tonu ayarlayabilmek ve ışıltılı bir bitiş sağlamak için Giorgio Armani Luminous Silk Foundation ile Nars Sheer Glow’u karıştırarak uyguluyor. Ekstra parlaklığı yok etmek içinse az miktar pudra kullandığını ve mendil yardımıyla fazlalığı aldığını söylüyor. Pudranın fazlası çizgilere dolup seni daha yaşlı gösterebilir.

2- Temel noktayı gözden kaçırmıyorlar.

İşini hakkıyla yapan herhangi bir beslenme uzmanı, sana işlenmiş gıda tüketimini azaltman gerektiğini söyler ve yıllara meydan okur gibi gençliğini koruyan kadınlar da bunu dinler. Bu kadınlardan biri olan Jennifer Aniston da vücudunun hem genç hissetmesi hem de öyle görünmesi için sadece meyve, sebze ve sağlıklı yağsız proteinlerle beslendiğini, bol su içtiğini, kızarmış yiyeceklerden olabildiğince uzak durduğunu söylüyor. Peki, cildinin ve saçının bu kadar sağlıklı görünmesini hangi doğal çözüme borçlu? Arı kovanından elde edilen arı sütüne. Günde bir kaşık dolusu arı sütünün sana da yardımı dokunabilir. Alerjik olabileceğinden korkuyorsan önce doktorunla görüş.

3- Daha fazla peeling yapıyorlar.

Genetik olarak iyi bir cildinin olması avantaj ama iyi bir yüz peelinginin yardımını da yabana atma. Jennifer Aniston, “Cildini gerçek anlamda temizlemek için haftada üç defa peeling uygula” diyor. Bunun için REN’in Glycolactic Radiance Renewal Mask isimli soyucu maskesini her gün kullanabilirsin (180 TL; eczanelerde). Estetisyen Scott-Vincent Borba, Sandra Bullock için alfa ve beta hidroksi asitleri içeren scrub’ları tercih ediyor. Borba, cildi nazikçe soymanın ölü hücreleri temizlediği ve pürüzsüz cildi ortaya çıkardığını belirtiyor.

4- Ağırlık çalışıyorlar.

Ağırlık çalışmak vücudunu güçlü tuttuğu gibi cildinde de aynı etkiyi yapar. İlle de dambıl kaldırmana gerek yok; kendi vücut ağırlığını da kullanabilirsin. Halle Berry’nin kişisel antrenörü Ramona Braganza, bu tarz bir antrenmanının cildi sıkılaştırdığını söylüyor: “Halle’un favori hareketi; sırt, göğüs, kol ve bacak kaslarını hedef alan ve tüm vücudu çalıştıran sprawl egzersizi (burpee hareketine benziyor). Bu hareketi yapmak için, ayaklarını kalça genişliğinde açarak dur. Daha sonra squat pozisyonuna alçal. Ardından ayaklarını arkaya doğru atarak plank pozisyonuna geç. Göğsünü yere doğru yaklaştır, daha sonra şınav çekerek tekrar plank pozisyonuna dön. Buradan yine squat pozisyonuna geç ve ayağa kalkarak egzersizi sonlandır.

5- Saçlarıyla ışık saçıyorlar.

Bu kadınların hiçbiri simsiyah bir saç rengini tercih etmiyor. Bunun bir sebebi var. Jennifer Lopez ile birlikte çalışmış olan, New York’ta kendi ismini taşıyan kuaför salonunun sahibi Renk Uzmanı Rita Hazan, koyu renkli saçını doğal bir şekilde gölgelendirmenin cildine daha pigmentli görünüm kazandıracağını, böylece yüzünün solgun görünmeyeceğini söylüyor. Hazan, “Jen ile tanıştığımda saç rengi çok koyuydu. Bu saça ayırt edici bir özellik kazandırmak için bal rengi tonlarla açtım” diyor.

Renk Uzmanı Michael Canale, benzer bir stratejiyi Jennifer Aniston’un saçına uygulamış: “Jennifer’in saçını bebek sarısına boyadık, böylece saçı daha parlak göründü. Yaşımız ilerledikçe saç derimiz giderek canlılığını yitirir ve saçımız koyulaşır. Bu yüzden seni genç gösterecek şey, çocukken sahip olduğun saç rengini geri kazanmak. Bu, saç derini canlandırdığı gibi anında etki eden bir gençlik iksiri de sayılır.”

6- Maskelerden yardım alıyorlar.

Cate Blanchett’in süt gibi yumuşak ve doğal bir cildi olduğu kesin. Ancak makyaj sanatçısı Dotti’nin büyük etkinlikler öncesi bu cildi daha da muhteşem hâle getirebilecek bir numarası var: “Cate’in saçı yapılırken, cildine 10-15 dakikalık canlandırıcı bir maske uyguluyoruz. Maske, dolaşımı hızlandırıyor ve cildi daha dolgun yapıyor. Özellikle çok çalıştığı günlerde bu onun kurtarıcısı oluyor.” Sen de benzer etkiyi yakalamak için önemli buluşma ve etkinliklerden önce Bliss Canlandırıcı Oksijen Maskesi’ni uygulayabilirsin. Formülündeki C Vitamini ve FluidO2, cildindeki donukluğu kaldırıp daha aydınlık ve canlı bir görünüm kazandırıyor.

7- Basit bir saç stilleri var.

Saç Stilisti Chris McMillan, “Jennifer Aniston saçını genellikle kendi kendine kurumaya bırakıyor ve rahat modellerden vazgeçmiyor. Abartılı ve ağır saç modelleri kadınları olduğundan daha yaşlı gösterebilir” diyor. Jennifer bu yüzden bazen sadece şampuan ve saç kremi kullanıyor, şekillendirici dahi kullanmıyormuş. McMillan, “Eğer saçını kuruturken fön makinesi ile yuvarlak saç fırçası kullanıyorsam, ıslak saça küçük bir miktar Living Proof Prime uyguluyorum. Böylece saç, şeklini en az iki kat daha uzun süre koruyor” diyor. (Bu arada Aniston, Living Proof’un marka yüzü.)

8- Takma kirpikten korkmuyorlar.

Yaşlanan kirpiklerin en iyi arkadaşı takma kirpiklerdir. Dotti, “Ben Cate Blanchett için kahverengi özel bir takma kirpik kullanıyorum. Bunlar, siyah olanlara göre daha doğal görünüyor. Gözleri daha büyük göstermek ve genç bir görünüm kazandırmak için kirpik kıvırıcı kullanıyor ve en üstteki kirpiklere siyah maskara uyguluyorum” diyor.

9- Bazen mola veriyorlar.

Gençlik çeşmesinden bir yudum içebilmek için, spor salonunda yatıp kalkmak zorunda değilsin. Braganza, “Eğer hiç dinlenmeden spor yapıp sınırları aşıyorsan, güçten düşebilir ve bağışıklık sistemine zarar verebilirsin. Bu da zaman içinde cildine ve vücuduna yansır” diyor. Braganza’dan öğrendiğimize göre, Halle Berry, her gece sekiz saatlik uykusunu almaya çaba gösteriyor. Vücudun dinlenmek ve toparlanmak için bu süreye ihtiyaç duyar, böylece olduğundan daha yaşlı görünmezsin.

10- Kaşlarını dolgunlaştırıyorlar.

Saçlar gibi, kaşların da hacmi gençliğin göstergelerinden biri. Christie Brinkley ile çalışan Makyaj Sanatçısı Sandy Linter, “Yaşlandıkça kaşlarımız incelir fakat daha kalın ve koyu kaşlar bize daha genç bir hava verir” diyor. Christie, kaş kalemi olarak Lancôme Le Crayon Sourcils kullanıyor. Linter’a göre Christie, ‘kaşlarının doğal dolgun görünümünü koruyacak kadar akıllı biri.’

11- İçeriden dışarıya arınıyorlar.

Bazı şeyler, güzelliğin insanın içinden filizlendiğini ispatlıyor. The Juice Generation kitabının yazarı ve Salma Hayek ile birlikte Cooler Cleanse’in kurucu ortağı olan Eric Helms, “Salma ne zaman kırmızı halıların serildiği bir etkinliğe gidecek olsa, üç ila beş gün boyunca kendini sebze ve meyve sularından oluşan detoks kampına alıyor. Günde altı bardak içerek 1.200 kaloriyi tamamlıyor” diyor. (Biz yine de diyetisyeninin onayını almadan bunu deneme deriz!) Helms’e göre Salma’nın favorisi, “Red Essential” adlı karışım. İki havuç, bir elma, küçük bir pancarın yarısı ve çeyrek limonla hazırlanıyor. Bu karışımın şişkinliği giderdiğini ve cildini daha canlı hâle getirdiğini söylüyor.

12- Kapatıcı konusunda seçiciler.

O kadar ki, Salma Hayek, göz altı torbalarını gerçek anlamda kapatacak bir kapatıcı bulamayınca kendisi bir tane üretmiş! “Yaşla birlikte daha da belirginleşen koyu halkalar ve göz altı torbalarından kurtulmak için cilt rengimden daha açık tonda ürünler uygulardım ama bir işe yaramazdı. Sonunda, göz altı halkalarının koyu renk olmasının kılcal damarlarımdaki mavilikten kaynaklandığını anladım” diyor. Onun tercihi turuncu bazlı bir kapatıcı. Nuance Front & Center Concealer & Brightener kullanıyor çünkü bu rengin mavi tonlarını dengelediğini düşünüyor. Sen de aynı ürünü Cvs.com üzerinden sipariş edebilir ya da yurt dışından sipariş vermek yerine Maybelline New York Affinitone Concealer’ın Medium Beige rengini tercih edebilirsin.

Kapatıcının uygulanması da kilit önem taşıyor. Linter, “Christie Brinkley’e makyaj yaptığımda, koyuluğu etkisizleştirmek için sadece gözlerinin iç köşelerine kapatıcı uyguluyorum. Christie sürekli gülümsediği için, kapatıcının kırışıklıkların içine dolmaması ve ince çizgileri daha fazla ön plana çıkarmaması için gözün dış kenarlarına kadar uygulamıyorum” diyor.

13- Saçlarına birkaç santim ekliyorlar.

Doğaya meydan okuyan bu kadınlar, yaşlandıkça saçların da giderek kısalması gerektiği mitini alt üst edip, kuralları yeniden yazdılar. Jennifer Lopez’in Saç Stilisti Oribe, “In Living Color’da oynadığı zaman Jennifer’ın saçı kısaydı ama o zamandan beri bir daha saçını hiç o kadar kısaltmadı. Yaş ilerledikçe saçın yumuşaklığını korumak ve yüzünü çerçeveleyecek uzunlukta bırakmak önem kazanıyor” diyor.

