Dünyaca ünlü saat markalarının buluşma noktası olan zamanatolyesi.com, Anneler Günü’ne özel, %70’e varan indirim imkanı sunuyor.

Türkiye’nin en köklü saat firmalarından biri olan Merkez Saat’in iştiraki zamanatolyesi.com, her biri farklı segmentte olan birçok saat markasının içerisinde yer aldığı oldukça dinamik ve renkli bir alışveriş sitesi olarak tüketiciyle buluşuyor. MOMENTUS, VIALUX, D1 MILANO, DANIEL WELLINGTON, FERRE, TIMEX, NIXON ve NAUTICA gibi ünlü saat markalarının ürünlerinin yer aldığı zamanatolyesi.com, indirim ve kampanya fırsatları sunarak ‘Her kola yeni bir saat’ motttosu ile yola çıkıyor.

Kadın, erkek, genç, yaşlı zamanın değerini bilen herkesin buluşma noktası olan zamanatolyesi.com ‘da en trend saat modellerine en uygun fiyatlarla ulaşılabiliyor. Retro esintilerin olduğu modellerden modern tasarımlara, elegant şıklığından feminen ve maskülen çizgilere kadar her zevke hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor. Temsil ettiği markalar ile sektöründe öncü olan zamanatolyesi.com, Mayıs ayı boyunca Anneler Günü’ne özel, seçili ürünlerde %70’e varan indirim olanağı sunarak, bu özel günlerinde de anneleri yalnız bırakmıyor.

Sen de Anneler Günü’nde sevdiklerinin yüzünde tatlı bir tebessüm görmek istiyorsan, zamanatolyesi.com adresine mutlaka göz at.