YÜZÜNÜ ÇOK SIK YIKAMA





Zamanın ve hayatın getirdiği lekeler, sivilceler, kırışıklıklar ya da sarkmaların tamamen önüne geçilmese de cilt bakımında bazı noktalara dikkat edebilirsin.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Sağlıklı, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için günlük hayatta dikkat etmemiz gereken bazı basit kurallar vardır” diyor.

Yüzü çok sık yıkamanın cildin kurumasına neden olduğuna dikkat çeken Ertek, “Yüzünüzü çok yıkamak yanlıştır. Çünkü cilt daha kendi yağını tolere etmeden siz tekrar yıkarsanız,bu sefer cildinizin kurumasına neden olursunuz. Ayrıca klima da cilt kuruluğuna neden olabilir.Bunu engellemek için gün içinde nemlendirici sürmenizde fayda var.Sabun seçimi; cilt bakımı bebeklik döneminden itibaren yapılmalıdır. Cilt tipinize uygun doğal olan sabunla yüzünüzü yıkamalısınız. İyi dinlendirilmiş, fazla kloru alınmış bir su da bir toniktir. Nemlendirici olarak da hiçbir şey yoksa bir acı badem sütü, badem yağı kullanabilirsiniz.Badem sütüyle de makyajınızı temizleyebilirsiniz” diye konuşuyor.

Yaşlanmanın 25-30 yaş arasında başladığını kaydeden Ertek, “Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar. Bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde yarar var.Çok ince olan boyun derisi çabuk kırışır.Bu nedenle yüze uygulanan nemlendirici krem nazik dokunuşlarla boyuna uygulanmalıdır.Göz çevresi için de nemlendiricinizi parmak uçlarınızla hafifçe yedirerek sürmelisiniz.Kötü Beslenme Hızlı Yaşlandırır;Sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olur. Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var.Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin.Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın.Sık sık sebze ve meyve tüketin.A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin.vitamin A hücresel aktiviteyi düzenler, cildin aşırı kalınlaşmasını ve pigmentasyonu önler. Ayrıca bu vitaminler cilt yaşlanması ile savaşırlar. Mutlaka günde en az 8 bardak su için” açıklamasında bulunuyor.

