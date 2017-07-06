YÜZÜNE NEM VERMEN İÇİN TARİF: AVOKADO MASKESİ

Avokado lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı bir meyve! Ancak sadece tadıyla da sınırlı değil, cildin için de oldukça önemli olduğunu biliyor muydun?

Yeşil meyvelerin, vitamin E deposu olduğu ve cildi nemlendirdiği bir gerçek. Avokado da bu meyvelerden ve cildi nemlendirmede önemli bir rol oynuyor. Doğal güzellik kaynaklarına başvurmak istiyorsan ve kuru bir cilde sahipsen sen de aşağıda yer alan videodaki maskeyi uygulayabilir ve daha aydınlık, sağlıklı ve nemli bir cilde sahip olabilirsin.

Hazırladığın maskeyi yoğun olarak yüzüne sür ve 20 dakika bekleyip yıka. Nasıl etki ediyor, anında fark edeceksin.