YÜZÜ KIZARTAN NEDEN: ROZASEA





“Gül hastalığı” olarak da bilinen bir cilt problemi olan rozasea, ağırlıklı olarak 30-60 yaş arası kadınlarda görülüyor. Acıbadem International Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, soğuk havaların da bu hastalığın görülme sıklığı ve şiddetinde artışa neden olduğunu belirtiyor. Sen de rozasea problemi yaşıyorsan, tamamen kurtulmak ne yazık ki mümkün olmadığı için ömür boyu cildini korumaya özen göstermelisin. Sağlam, cildindeki kızarıklık ve kaşıntıyı kontrol altında tutmak için yapabileceklerini şöyle sıralıyor:

• Sıcak içecek ve yiyeceklerden uzak dur.

• UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili, en az 30 SPF içeren kremlerle güneşten korun.

• Düzenli olarak cildini nemlendir.

• Alkol ve kafein almamaya çalış.

• Belli aralıklarla lazer tedavisi uygulat.

