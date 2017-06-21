YÜZ YOGASI İŞE YARAR MI?





Bir Uzakdoğu öğretisi olan yoganın, yüz bölgesi için yapılan hareketleriyle, antiaging etki yarattığı ve yüzdeki yıpranmaya karşı önlem oluşturduğu söyleniyor. Peki ne kadar doğru?

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur yüz yogası için şunları söylüyor:

“70 yaşında bir adam düşünün. Hayatını spora adamış ve 18’lik delikanlılara taş çıkarır bir vücudu var. Egzersizlerini aksatmamış, beslenmesine dikkat etmiş, düzenli sporla her zaman kaslarını dolgun tutmayı başarmış. Bu adamın 70 yaşında olduğunu nasıl anlarsınız? Kaç kişi yüz bölgesinden dedi acaba? Evet sizler doğru cevabı verdiniz…Şimdi çoğunuzun kafasında, “O zaman yüz bölgesindeki kasları da çalıştıralım, sarkmayalım, kırışmayalım” fikirleri oluşmuş olmalı…”

Ama sizlere kötü haber, işte o öyle olmuyor…

“Bedendeki kasları çalıştırdığın gibi, yüz bölgesindeki kasları çalıştıramazsın, ayrıca yüzdeki kas yapısı bedendekinden farklıdır. Zaten yüz kaslarının en önemli işlevlerinden birisi, bizlerin mimik yapmasına yardımcı olmalarıdır. Birbirlerine bağlı kas yapılarıdır. Fakat bedendekiler öyle değildir. Dolayısıyla siz, sözüm ona yüz bölgesine özel egzersizlerle, yüz kaslarını çalıştırayım derken, çok daha fazla sarkma ihtimali yaşaman muhtemeldir. Dikkat ediyorum medyada son dönemlerde yüz yogası, antiaging yüz egzersizleri gibi konunun uzmanı olduğunu söyleyen ve birtakım kurslar veren kişiler var. Beni sosyal medyadan takip edenler çok iyi bilir, Uzak Doğu’ya sıklıkla seyahat ederim. Bu kişiler genellikle Uzak Doğu masajı altında bu işi isimlendiriyorlar. Fakat benim Uzak Doğu’da gördüğüm masajların çoğu, ciltteki kan dolaşımını artırmaya yönelik. Yani kan dolaşımı, rahatlama ve dolayısıyla tazelik kazandırmadan öteye geçilemez. Ama yüzdeki kasları gerçekten zorlar ve gelişmesine yönelik tetikleyici bir hareketi sürekli yaparsan ve hatta mimik hareketlerinin ters yönünde bir zorlayıcı kuvvet uygularsan, sarkman olasıdır. Bugün çok çok iyi bildiğimiz bir şey var. Yüz kaslarımız ve bunları kullanarak oluşturduğumuz mimikler evet cildimizin kırışmasına neden oluyor. Şimdi o zaman fazla mimik yapmayayım diyenler olacaktır.”

Mimiklerimiz bizi biz yapan hareketlerdir. Biriciklerimizdir.

“Üst yüz bölgesi dediğimiz alan yani göz çevresi, kaşlar ve alın, sıklıkla mimik hareketlerinden, orta yüz bölgesi hacim kaybından ve alt yüz bölgesi ise sarkmadan dolayı yaşlanma belirtilerini gösterir.

İşte imdadımıza koşacak pek çok yardımcımız var.

• Botoks

• Dermal dolgu

• Örümcek Ağı estetiği

• Hedefe yönelik cihazlı tedaviler

Peki bu Uzak Doğulu kadınlar neden kırışmıyor?

“Bugün dünya kozmetik sektörünü elinde tutan bir bölgeden bahsediyoruz. Uzak Doğu özellikle Kore! Regl sirkülasyonu henüz başlamış 10-11 yaşındaki kızlara bile özel kozmetik grubu sunan bir bölge burası. Boşuna demiyorum, lütfen krem sürün, cildinizi nemlendirin diye. Dolgu ve botokstan ve hatta ihtiyacınız varsa cerrahi yüz gerdirme işleminden korkmayın. Örümcek Ağı estetiği cildiniz için iyi bir sigorta, yaptırırsanız, ileride cerrahi yüz gerdirme işlemini yaptırmanıza gerek kalmaz. Lütfen mantar gibi çıkan yeni terapiler, sözüm ona bilmem ne gurularından, yogalarından uzak durun. Bilime, bilimsele güvenin.”

