YÜZ TÜYLERİNE DİKKAT!





Dudak üstü ve yüz tüylerini alırken cildine zarar verme.

Vücudun birçok bölgesinde, en bilinen isimlendirmesi ile ayva tüyleri olarak adlandırılan daha ince ve zayıf tüyler bulunuyor. Özellikle yüz bölgesi ve dudak üstündeki bu tüyler hormonal, genetik ırksal özellik veya tamamen dışardan yapılan müdahale ve yanlış ürünler ile daha kalın ve koyu renk halini alıp bizim terminal kıllar dediğimiz forma dönüşebiliyor. Bu da görsel olarak rahatsız eden görünüme neden oluyor.

Irksal özellikler nedeniyle normalde beklenmeyen bölge tüylenmeleri açısından ne yazık ki şanssız. Zira dudak üstü ve yüz bölgesi tüylenmeleri de bu bölgeler arasında en sık rahatsızlık hissedilen bölgelerin başında geliyor. Dudak üstü ve yüz bölgesi tüylenmelerini azaltmak için de genel olarak baktığında birçok yöntem öneriliyor. Bunların arasında dışardan tüylerin alınması ile ilgili bant ağda, sir ağda, cımbızlama yöntemi, ameliyat eldiveni ile mekanik bölge tüylerini temizleme, ayrıca birçok karışım önerisi zerdeçal, süt, yulaf, yumurta akı ve benzeri ürünler ile yapılan karışımların uygulama önerileri gibi de birçok bilgi karmaşası bulunuyor.

“Akne benzeri lezyonlara yol açabilir”

Bu yöntemlerle kalıcı olarak kıl köklerini yok etmek mümkün değil. Dr. Yelda Bice, yapılan bu tip uygulamalar sonrasında ciltte alerjik reaksiyonlar, tahribatlar, renk değişiklikleri, kılların aktivasyonu nedeni ile kıllanmada tam tersi artışlar ya da bölgede akne benzeri lezyonlar, güneşe ve ışığa hassasiyetin artması ile lekelenme gibi problemlerle de karşılaşabilindiğini belirtiyor.

Lazer ile kıllar yok edilebiliyor. Öncelikle bölge kıllarının yapısı ve cilt tipi değerlendirildikten sonra hangi tip lazer sisteminin kullanılacağını belirleyip tedavilere başlanıyor. Lazer ile epilasyon yöntemine uygun renk ve yapıda olmayan tüyler için de yine bölge tüylerini sarartma ve azaltmaya yönelik Q Switch lazerlerle yapılan tüy sarartma tedavisi de yapılabiliyor.

