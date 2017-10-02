YÜZ TEMİZLEME MENDİLLERİ İYİ FİKİR Mİ?





Uzun geçen bir gecenin ardından makyaj çıkarmayı kolay hâle getiren yüz temizleme mendilleri, çok da iyi bir fikir olmayabilir.

Bazı ıslak mendiller, içerisinde koruyucu madde olarak methylisothiazolinone (MI) içeriyor. Ancak bu madde ciltte tahrişe neden olması ile tanınıyor. Yüz temizleme mendillerinin içindekiler kısmını kontrol edip, daha doğal olanları tercih etmeyi unutma.Doğal içerikli olanlar daha kısa raf ömrüne sahiptir ama cildini tahriş etmez.

Rawganic Organik Cilt Temizleme Mendili’ni(A15,50; vegandukkan.com) deneyebilirsin.

Kaynak: Amerikan Kontakt Dermatit Derneği

