YUTMADAN ÖNCE OKU





İnsanların yüzde 40’ı ilaç kutularının üzerindeki yönlendirmeleri okuyor. Haklılar da. Peki, kalan yüzde 60 neden bunu yapmıyor? İşte, kullandığın ilaç ne olursa olsun, yutmadan önce okuman için geçerli sebepler:

ETİKETTE,

“Yemeklerden sonra / tok olarak alın” yazıyor.

Yemek tampon görevi görmezse, asetilsalisilik asit ve ibuprofen içeren ağrı kesiciler mideyi etkileyebilir; bulantı ve yanmaya neden olabilir.

ETİKETTE,

“Serin ve kuru bir yerde saklayın” yazıyor.

Banyoda duran ecza dolabını unut. Duş alırken ortaya çıkan ısı ve nem ilaçları bozabilir ve etkilerini son kullanma tarihlerinden önce kaybetmelerine neden olabilir. İlaçlarını banyonun dışında tut.

ETİKETTE,

“Sekiz saatte bir alın” yazıyor.

Önerilen doz, klinik çalışmalara dayanır. Belli bir süre zarfında fazla doz almak, karaciğer hasarına yol açabilir ya da kan basıncını yükseltebilir. Bu tarz bir ilaç kullanacaksan alarmını kurmanda fayda var.

