YÜRÜYÜŞÜ BİR DE KUMDA DENE…





Klinik Pilates Eğitmeni Ayça Kaşıkçı, yaz aylarının yaşandığı bugünlerde çıplak ayakla kumda yürüyüşün faydalarına dikkat çekiyor.

“İyi Yaşa” platformunda önerilerde bulunan Klinik Pilates Eğitmeni Ayça Kaşıkçı, yaz aylarının yaşandığı bugünlerde çıplak ayakta kumda yürümenin sağlık açısından faydalı olduğunu belirtiyor. Kaşıkçı sözlerine şöyle devam ediyor: “Yaz sıcakları devam ederken; işten, gürültüden, stresten uzak deniz kenarında bir-iki gün geçirebilmek eminim herkese iyi gelecektir. Deniz kenarında; deniz kokusunu içine çekebilmek ve denizin sesini dinleyebilmek bizi ziyadesiyle rahatlatan duygulardır sanırım; ama bir de buna akşamüstü serinliğinde ya da sabahın erken saatlerinde yapılacak kumda hafif tempolu bir yürüyüşü eklersek; hem bedenen, hem zihnen hem de ruhen daha fazla dinlenebiliriz!

Öncelikle, çıplak ayakla kumda yürüyüş yapmak, normal beton ya da asfalt gibi sert yüzeylerde yapılan yürüyüşlerden daha zorludur. Ayaklar, kumun içine girdiği için onları kaldırıp bir sonraki adımı attırabilmek için bacak ve kalça kaslarımız daha fazla çalışmakta ve özellikle iç popo kaslarının şekillenmesini sağlamaktadır. Ayrıca böyle bir yürüyüşte denge ve koordinasyon daha büyük bir önem kazanmakta; bu da zihin ve bedenin beraber çalışmasını gerektirmektedir.

Yapılan araştırmalara göre; kumda çıplak ayak yürüyüş yapmak, düz bir zeminde yapılan yürüyüşe göre yaklaşık 2 kat daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Çoğu zaman hepimiz, ayak ve bilek ağrılarından şikayet ederiz; özellikle kilo sorunu olan kişilerde vücudun tüm ağırlığı ayaklara ve bacaklara biner. Çıplak ayakla kumda yürüyüşle, ayak tabanlarına masaj yapmış oluruz. Aynı zamanda; bu yürüyüşle, ayak bileği tendonlarının kuvvetlenmesi sağlanarak bu ağrılar en aza indirilebilir! Hele bir de bunu ıslak kumda yapabilirsek etkisi daha fazla olacaktır.

Çıplak ayakla yürümenin en sevdiğim yanı ise; ruhumu dinlendirmesi ve beni daha özgür hissettirmesi! Ayağıma giydiğim tüm nesnelerden kurtulup kendimi özgürce kumların üzerine bıraktığımda ruhumun da özgürleştiğini, bedenime yapışan tüm negatif enerjilerden kurtulduğumu hissediyorum! Sanırım bunu da vücudun “topraklanma” etkisiyle anlatabiliriz. Topraklanmanın faydaları arasında; vücudumuzdaki antioksidanları artırmak, enflamasyonu azaltmak ve uykuyu iyileştirmek gibi noktalar vardır. Yapılan bir araştırmada, elektroenselogram cihazının ölçümüyle beyindeki elektriksel aktivitenin topraklanma ile değiştiğini göstermiştir. Diğer araştırmalar topraklamanın cildin iletkenliğini iyileştirdiğini, kalp hızı değişkenliğini düzenlediğini, glikoz regülasyonunu geliştirdiğini, stresi azalttığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermiştir.

Topraklanma ile ilgili diğer önemli bir araştırma ise; topraklamanın kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki elektrik yükünü arttırdığını göstermiştir. Sonuç olarak hücreler topaklanmamış ve kanın yoğunluğu azalmıştır. Bu da özellikle kan sulandırıcı gibi ilaç alan kalp hastaları için çok önemlidir! Başka bir çalışmayla ise; topraklanmanın endokrin ve sinir sistemi üzerindeki faydaları kanıtlanmıştır.

Yürüyüşün, özellikle kumda çıplak ayak yapılan bir yürüyüşün bedenimize ve ruhumuza vermiş olduğu bu güzelliklerin yanında; fiziksel ritimle beraber duygusal bir ritim de yakalamamızı sağlar. Zihnimizi meşgul eden düşünceleri daha sakin, kendimizi ve doğayı dinleyerek değerlendirmemizi sağlayarak bizi dinginleştirir ve vücudumuza endorfin hormonu salgılatarak bizi mutlu eder. Aynı zamanda sakinleşen zihin, nefes almayı hatırlayarak; gerçek nefes almanın vücudumuzda yarattığı tüm olumlu etkilerini yaşamamızı sağlar.

Kumda çıplak ayak yürüyüşün bu kadar yararını okuduktan sonra, bence denemekte fayda var!

Ama yine de yürüyüşe başlamadan önce küçük hatırlatmalarım olacak…

DİKKAT!

• Yürüyüşten önce, ayak bileklerinizi hafif dairesel hareketlerle çevirin ve onların harekete geçmesini sağlayın!

• Yürüyüşten sonra, hafif esneme hareketleriyle gerilen bacaklarınızı rahatlatın!

• Yürüyüşü sabahın erken saatlerinde ya da akşam gün batımına doğru yapın!

• Kumsalda bulunabilecek kesici taşlar, deniz kabukları vs gibi şeylere karşı dikkatli olun!

• Mutlaka yanınızda su bulundurun!

• Yürüyüşten yorulduğunuz anda, bacaklarınızı ıslak kumda dinlendirerek onların gevşemelerini sağlayabilirsiniz.

