YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN 20 NEDENİN VAR!





Yürüyüş yapmak, hem beden hem de ruh sağlığını koruyor. Herhangi bir ekipman gerektirmeyen ve sağlık için oldukça büyük bir öneme sahip olan yürüyüş; kalp sağlığından, metabolizmanın hızlanmasına; kilo vermeden, ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkların önlenmesine kadar birçok alanda büyük rol oynuyor.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlanıyor. Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, yürüyüşün beden ve ruh sağlığına olan etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yürümek için 20 nedenin var!

Özellikle koruyucu yaklaşımların daha fazla önem kazandığı sağlıkta, yürüyüşün ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdoğanoğlu, yürümenin sağlık üzerindeki etkilerini şöyle sıraladı:

Yürüyüşü her yerde, her mevsimde ve günün farklı saatlerinde yapabilirsin. Evde, tatilde deniz kenarında, doğada, dağlarda… Yeter ki yapmak iste. Yürüyüş karmaşık bir ekipman gerektirmez ve kuralları sen koyarsın. Yürüyüşe uygun bir kıyafetinin, bir spor ayakkabının olması ve kapıdan çıkman yeterlidir. Yürüyüşü hem bireysel olarak hem de arkadaşınla yapabilirsin. Yürümek kalbini güçlü hale getirir, kan dolaşımını düzenler. Kalbin vücut dokularına daha fazla kan pompalar. Düzenli yapılan yürüyüş, kalp hastalıklarından ölüm riskini yüzde 40 azaltır. Kemiklerini güçlendirir ve ileri yaşlarda kemik erimesi olmasını engeller. Yürümek, adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını azaltır. Metabolizmanı hızlandırır. Hafif koşu tarzında yaparsan, akciğer hacmini geliştirir ve daha iyi nefes alabilmeni sağlar. Soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut direncini artırır Yürümeyle, artan serotonin ve endorfinler vücuduna mutlu bir duruş kazandırır. İnsülin seviyeni doğal yolla düzenler; ki bu da bir anlamda doğal tokluk demektir. Düzenli yürüyüş yaparsan daha iyi uyursun, en önemlisi de uyku kaliten artar. Daha sağlıklı bir cildin olur. Düzenli yapılan yürüyüş, ağrıyı hafifleten doğal kimyasalların salınımını sağladığı için, migren veya baş ağrısı gibi şikayetleri daha az yaşarsın. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Örneğin; 70 kg ağırlığında bir kişiysen, yarım saat hızlı tempo ile yürüdüğünde 149 kalori yakarsın. Yani günde bir saat yürüyerek, kilona ve yürüme hızına göre ayda yaklaşık olarak 1-3 kg arasında kilo kaybetmen mümkün olur. Demans, depresyon, Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucudur ve bilişsel yeteneklerini geliştirir. Hafif koşu şeklinde yaparsan kırmızı kan hücre sayın artar, kan damarların daha elastik hale gelir. Karaciğerin atık maddeleri vücudundan daha kolay uzaklaştırır. Hafif koşu şeklinde düzenli yaparsan, biyolojik yaşını 12 yıla kadar geriye alır.

Günde en az 30 dakika yürüyüş yap

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: