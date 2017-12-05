YUMURTALARINA SAHİP ÇIK





Çocuk sahibi olmak yalnızca üreme sağlığınla ilgili bir konu değil, yaşam alışkanlıklarınla da yakından bağlantılı.

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezi’nin Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Günlük hayatının parçası olan pek çok şey kısırlığa sebep olabilir. Bunlardan uzak durarak yumurta kaliteni arttırabilirsin” diyor. Bunlar neler mi? Alkol ve sigara baş suçlular. Bunların yanı sıra bazı ilaçlar, cep telefonları, ev temizliği ve dekorasyonda kullanılan bazı kimyasallar, mikrodalga fırın, fişi hiç çekilmeyen elektrikli küçük ev aletleri, zararlı kimyasallar içeren kişisel bakım ve temizlik ürünleri, X-ray ışınları ve uçak yolculuğu üreme sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu devirde çocuk yapmak hiç kolay değil!

