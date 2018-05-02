YUMURTA SARISI: EN İYİ DOSTUN OLABİLİR Mİ?





Yumurta sarısıyla ilgili araştırmaların geçmişi ve bugünü…

ÖNCE

70’li yıllarda araştırmacılar, yüksek kolesterolü kalp hastalığı riskiyle ilişkilendirdi. Uzmanlar da yumurta sarısının değil, düşük yağlı ve risksiz bir protein kaynağı olan yumurta beyazının tüketilmesi gerektiğini söyledi. Ama bazı profesyonel atletler bunu dikkate almadı ve tamamını yemeye devam etti.

SONRA

90’lı yıllarda bilim insanları, yumurta sarısının kalp kriziyle herhangi bir bağlantısı olmadığını keşfetti. Ama onunla ilgili yepyeni bir dedikodu çıktı: Enflamasyon. Sonrasında yapılan araştırmalarda ise yumurta sarısının aslında enflamasyonu düşürdüğü ortaya çıktı.

ŞİMDİ

Yeni bir araştırmada, antrenman sonrası 18 gr proteini 3 adet büyük yumurtadan alan kişilerin kaslarının, aynı orandaki proteine eşit yumurta beyazı yiyenlere kıyasla yüzde 40 daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğu saptandı.

YAPMAN GEREKEN

Kilo vermek, kaslarını şekillendirmek ya da kuvvet kazanmak istiyorsan, yumurta sarısını beyazından ayırma! Yumurtayı bütün olarak tüketmek, içerdiği proteinin bedenine daha faydalı olmasını sağlıyor. Yumurta sarısında, onu bedeninin daha iyi kullanmasını sağlayan yağ asitleri, vitaminler ve mineraller bulunuyor. En yüksek faydayı almak için günde üç tane yiyebilirsin.

Kaynak: Fairfield Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Catherine J. Andersen; Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Stephen Van Vliet

