YUMURTA DONDURMA KONUSUNDA ŞAŞIRTICI 5 DOĞRU





Yumurta dondurma işlemi, bir anlamda, yaşla beraber ilerleyen biyolojik saate engel olmak gibi tanımlanabilir. Çünkü kadın yaşı arttıkça yumurtalarda kromozomal anormallik gelişme olasılığı artar ve bunun sonucunda kadının gebe kalma şansı zor veya imkansız hale gelebileceği gibi, düşük yapma ya da anomalili gebeliklerin oluşmasına da yol açabilir.

Fakat yumurta dondurma her zaman mükemmel bir çözüm olmayabilir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, yumurta dondurma işlemi hakkında bilmeniz gereken beş önemli gerçek hakkında şu bilgileri verdi:

YUMURTA DONDURURKEN BUZLANMAYA DİKKAT

“Yumurta hücresi çok miktarda su içerir ve bu nedenle dondurma sonucu oluşan kristaller yapısal hasar oluşturabilir. Geçmişte yumurta dondurma işlemi günümüzdeki kadar başarılı değildi bu nedenle de kanser veya başka nedenlerle üreme kapasitesinin hepsini kaybetme olasılığı olan kadınlara uygulanıyordu.

Son beş yıldır uygulanan yeni teknik sayesinde yumurta hücreleri buz kristalleri oluşmasına izin vermeden, hızla donduruluyor. Bu tekniğe “vitrifikasyon” adını veriyoruz. Bu teknikle dondurulan yumurtalar, çözüldükten sonra aynı taze yumurtalarda olduğu gibi gebelik oluşturma kapasitesine sahip oluyorlar.(eğer genç bir kadından alınmışlarsa)

YUMURTA YERİNE EMBRİYO DONDUR

Amerika Üreme Sağlığı Topluluğu (ASRM) yumurta dondurma işlemini farklı gruplardaki kadınlar için önermektedir. Bunlardan bir grup, kemoterapi göreceği için üreme kapasitesi zarar görecek kadınlar, diğer bir grupta partneri olmadığı için yumurtalarını saklamak isteyen kadınlardır. Partneri olanlar içinse yumurta dondurmaktansa embriyo dondurmak önerilmektedir.

Ancak, ASRM’ye göre sadece çocuk sahibi olma yaşını ertelemek için yumurta dondurmayı önermek için yeterli veri yoktur. Ayrıca maliyet ve başarı şansı konusunu da düşünmek gerekir.

YUMURTANI DONDURMAK PEK ÇOK KEZ DOKTORA GİDİP GELMENİ GEREKTİRİR

Yumurta dondurmada üç ana etap vardır. Yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplanması ve yumurtaların dondurulması.

İlk adım için yumurtalıkları uyarıcı ilaçlar kullanılarak yumurtalar büyütülür ve bu esnada 5-6 kez takip edilmeniz gerekir. Bu süreç yaklaşık iki hafta sürer ve sonra hafif anestezi altında yumurta toplama işlemi yapılır.

YUMURTA DONDURMA GENÇ YAŞLARDA EN İYİ SONUCU VERİR

Dondurulmuş yumurtalar daha sonra çözülür, döllenir ve embriyo halinde transfer edilir. Gebelik şansı, yumurta dondurma genç yaşlarda yapılmışsa daha fazladır (20’li ve erken 30’lu yaşlar)

Yurt dışında isteğe bağlı yumurta dondurma işlemi yapılabilmektedir ve kadının doğru eşi bulma konusunda daha özgür ve stressiz olmasına zaman tanınmaktadır.

YUMURTA DONDURMAK, GEBELİK İÇİN GARANTİ ANLAMINA GELMEMELİ

Bir kadın yumurtalarını erken yaşta dondursa bile bu gebe kalacağının garantisi anlamına gelmez. Avrupa’da 30 yaş altı kadınların dondurulmuş yumurtalarıyla yapılan çalışmalarda gebelik oranları yüzde 36 ila 61 arasında değişmektedir. Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonucunda 30’lu yaşlarda 15 dondurulmuş yumurtası olan bir kadının kendi yumurtalarıyla eve bebek götürme şansı yüzde 30 olarak belirtilmiştir. Bu olasılık 25 yumurtası dondurulmuş, 30’lu yaşlardaki bir kadın için yüzde 40’tır.”

