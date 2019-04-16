Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon riskine karşı uzmanlar süt içilmesini öneriyor. Yapılan araştırmalar da, bireylerin çocukluktan itibaren düzenli süt içmeleri durumunda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen yüksek tansiyon görülme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar; kalsiyum, magnezyum ve fosforun az tüketiminin bireysel veya toplumsal olarak hipertansiyon sıklığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncı ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu bildiriliyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor. Azalan kalsiyum alımının arteriyel kan basıncını artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Neriman İnanç, kalsiyumun magnezyum ve fosfor minerallerinin alımı artırılarak kan basıcında azalma sağlanabildiğini söylüyor. Optimal kan basıncının sağlanması ve sağlıklı yaşam için günde 3-4 porsiyon süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini öneriyor.

Prof. Dr. İnanç, ayrıca sekiz hafta süren ve belirli bir beslenmenin uygulandığı “Hipertansiyonu Durdurmak Üzere Besinsel Yaklaşımlar” (DASH) çalışmasında, yağsız ve az yağlı süt ve süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yağdan ve kolesterolden yoksun, proteini hafif artırılmış bir diyetle, erişkinlerde kan basıncının 5.5/3.0 mmHg düşürüldüğünün görüldüğünü kaydediyor.