YÜKSEK SESE DİKKAT!





Hayatın en keyifli anları (konserler, kahkaha sesleriyle çınlayan restoranlar, bangır bangır müzik eşliğinde aldığın spinning dersleri) kulaklarımız için pek de iç açıcı sonuçlar doğurmuyor. Uzun süre boyunca devam eden yüksek sese maruz kalmak sadece bir gece içinde bile kulaklarında kalıcı hasara neden olabilir. Engellemek ise senin elinde. Aşağıdaki önerilerimize kulak ver.

Tuz ve işitme kaybı

Yeni bir araştırmaya göre Akdeniz diyetine uygun beslenen kadınların orta veya yüksek derecede işitme kaybına uğrama riski yüzde 30 daha az. Sodyum ve kırmızı eti azaltıp, daha fazla sebze, meyve ağırlıklı beslen ve sızma zeytinyağı tercih et.

Müziğin sesini kıs

Müzik dinlerken her bir veya iki saat sonra sesi tamamen kıs veya normal seviyeye indirerek hücrelerinin yenilenmesine izin ver. Müziğin yüksek sesli olduğu bir egzersiz sınıfı ya da konsere katıldığında ise kulak tıkacı kullan. Yine de müziği yeteri kadar duyacağına emin olabilirsin.

Kahve, kulak çınlaması yapar mı?

Kafein kan damarlarını daralttığı için kulaklarındaki damarlara da zarar verebilir. Günde birkaç fincan içiyorsan, bir fincana düşürmen bile durumun düzelmesine yardımcı olabilir. En ideali, azalttığın kahvenin yerine su koyman. Yeterli su içtiğinden emin ol çünkü susuz kalmak kulaktaki sıvı dengesini bozabilir.



