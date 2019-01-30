Kabarma süresi gerektiren tarifler biraz göz korkutucu olabilir (senden bahsediyoruz sufle!) ama bu tarif düşündüğünden daha basit. Sadece malzemeleri karıştır, fırına ver ve pofidik bir sonuç için birkaç dakika bekle.

Almanların pfannkuchen tatlısı olarak bilinen bu pankek çeşidini biraz değiştirdik ve bir karbonhidrat deposuna dönüşmemesi için undan fazla yumurta kullandık.

Malzemeler:

160 ml süt

3 büyük yumurta, oda sıcaklığında

65 gr + 1 çorba kaşığı un

½ tatlı kaşığı deniz tuzu

1 çorba kaşığı tereyağı

40 gr bebek roka

1 adet sarı dolmalık biber, çekirdekleri çıkarılmış ve yuvarlak dilimlenmiş

2 tatlı kaşığı balsamik sirke

2 çorba kaşığı rendelenmiş Parmesan

Yapılışı:

1 / Büyük bir döküm demir veya fırında kullanıma uygun bir tavayı, fırının orta rafına yerleştir ve fırını 220 derecede ısıtmaya başla.

2 / Süt, yumurta, un ve tuzu, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yaklaşık 10 saniye blender’da karıştır.

3 / Tavayı fırından çıkar (ellere dikkat!) ve tereyağını tavada gezdirerek her yerini kapla. Harcın tamamını tavaya dök ve 15-20 dakika, kenarları kabarana ve altın sarısı olana kadar pişir.

4 / Bebek roka, dolmalık biber ve sirkeyi karıştır; tuzla tatlandır. Pankek piştikten sonra salatayı üzerine ekle, Parmesan ve taze çekilmiş karabiber serp.

2 PORSİYON 1 porsiyonda: 385 kalori, 18 gr yağ (8,5 gr’ı doymuş),

37 gr karbonhidrat, 8 gr şeker, 720 mg sodyum, 3 gr lif, 19 gr protein