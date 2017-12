YUDUMLARKEN KİLO ALMA

Favori kahvecinden alacağın sıcak bir içecek ruhunu ısıtmakla birlikte diyetini de mahvedebilir. En yaygın, orta boy (350 ml) dört kahvenin kalori ve şeker miktarını kontrol et ve gerçekleri kendi gözlerinle gör.

Cappuccino

108 kalori

8 gr şeker

Espresso, krema kıvamında süt ve süt köpüğünden oluşan cappuccino, en popüler sıcak içeceklerden biri. Dünyayı fethetmiş bu İtalyan kahvesi, diğer çoğu kahveye oranla daha az kalorili ve daha az şeker içeriyor.

Chai Latte

200 kalori

32 gr şeker

Buradaki suçlu hangisi? Chai, şeker oranı yüksek bir içeriğe sahip. Sade chai çayı ile kalori almadan da kakulenin tüm faydalarını alabilirsin. Yarı yarıya süt ile hazırlatırsan, latteye benzer bir tat elde edeceksin.

Mocha

281 kalori

16 gr şeker

Espresso ve süt ile elde edilen latteye, çikolata ve köpük eklenmesiyle hazırlanan mocha, kalori yarışında pek çok rakibini geri bırakıyor. Bizim tavsiyemiz, özellikle diyet yapıyorsan yakınından bile geçmemen.

White Chocolate Mocha

383 kalori

45 gr (!) şeker

Bir shot espressodan yapılan bu kahve, beyaz çikolata tozu içermesi dolayısıyla mocha’dan daha yumuşak ve daha şekerli. Çırpılmış kremayla servis edildiğinden kalori açısından oldukça yüksek bir değere sahip.

Kaynak: The Food Is My Friend Diet kitabının yazarı Diyetisyen Ruth Frechman