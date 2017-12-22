YUDUMLARKEN KİLO ALMA

Favori kahvecinden alacağın sıcak bir içecek ruhunu ısıtmakla birlikte diyetini de mahvedebilir. En yaygın, orta boy (350 ml) dört kahvenin kalori ve şeker miktarını kontrol et ve gerçekleri kendi gözlerinle gör.
Cappuccino
108 kalori
8 gr şeker
Espresso, krema kıvamında süt ve süt köpüğünden oluşan cappuccino, en popüler sıcak içeceklerden biri. Dünyayı fethetmiş bu İtalyan kahvesi, diğer çoğu kahveye oranla daha az kalorili ve daha az şeker içeriyor.
Chai Latte
200 kalori
32 gr şeker
Buradaki suçlu hangisi? Chai, şeker oranı yüksek bir içeriğe sahip. Sade chai çayı ile kalori almadan da kakulenin tüm faydalarını alabilirsin. Yarı yarıya süt ile hazırlatırsan, latteye benzer bir tat elde edeceksin.
Mocha
281 kalori
16 gr şeker
Espresso ve süt ile elde edilen latteye, çikolata ve köpük eklenmesiyle hazırlanan mocha, kalori yarışında pek çok rakibini geri bırakıyor. Bizim tavsiyemiz, özellikle diyet yapıyorsan yakınından bile geçmemen.
White Chocolate Mocha
383 kalori
45 gr (!) şeker
Bir shot espressodan yapılan bu kahve, beyaz çikolata tozu içermesi dolayısıyla mocha’dan daha yumuşak ve daha şekerli. Çırpılmış kremayla servis edildiğinden kalori açısından oldukça yüksek bir değere sahip.
Kaynak: The Food Is My Friend Diet kitabının yazarı Diyetisyen Ruth Frechman