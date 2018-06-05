YOKSA SEN DE SELFİTİS MİSİN?





Kusursuz vücudunu sergileyen bu yakışıklı ‘kıtır’ bir selfitis olabilir mi, dersin?

Teknolojinin hayatlarımızı adeta ele geçirmesiyle yeni hastalıklar da ortaya çıktı. Kimisi modasının geçtiğini söylese de, çoğu insan ruh halini halen selfie çekerek yansıtmaya devam ediyor. Bu sendromuna tıp dünyasında selfitis deniliyor.

Kylie Jenner da Instagram’dan selfie’lerini eksik etmeyenlerden…

Bazı sosyal medya profillerinde kullanıcıların daha fazla selfie paylaşmasının nedeni “selfitis” yani obsesif selfie çekme ihtiyacı olabilir. 2014 senesinde selfitisin Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından hastalık olarak sınıflandırdığı haberi doğru değildi, ancak yine de konu üzerinde bilimsel araştırmalar yapılıyor. J. Balakrishnan ve M. D. Griffiths, 2017’deki araştırmalarında selfitisin altı bileşeni bulunduğunu belirtiyor: Çevreyi iyileştirme, sosyal rekabet, dikkat arayışı, duygudurum değişikliği, özgüven ve sosyal uyum. Selfie’lerin tehlikeli olabileceğini de belirtmek gerek; 2014-2016 arasında ne yazık ki dünyada toplam 127 kişi selfie çekerken ölmüş.

