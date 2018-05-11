YOKSA SEN DE NOMOFOBİK MİSİN?





Dur tahmin edelim: Telefonun kapandığında ya da çekmediğinde aşırı öfkeleniyorsun. Öyle olmadığı hâlde sürekli çaldığını ya da titrediğini zannediyorsun. Uçak, tiyatro gibi telefonunun kapalı olması gereken yerlere gitmekten uzak duruyorsun… Bu belirtiler sende de varsa, cep telefonundan uzak kalma korkusu olarak tanımlanan nomofobiden muzdarip olabilirsin.

Reem Nöropsikiyatri Kliniği’nden Nörolog Mehmet Yavuz, bu korkunun kişiyi hem sosyal yaşamdan uzaklaştırdığını hem de psikolojik sorunlara davetiye çıkarttığını söylüyor. Uyumadan önce telefonunu başucuna koymak yerine, daha uzak bir mesafeye koyarak işe başlayabilirsin. Alarm için bir saat kullanmayı dene. Gün içinde bir süre cep telefonundan uzak kalacağın zamanlar yarat. Örneğin eve geldiğinde onu antrede bırakabilirsin. Sesini açık bırakarak, onu sürekli kontrol etmekten kurtul.

Peki başka neler yapabilirsin?

Sorgula

Psikolog Stéphanie Bertholon, “Öncelikle durumu netleştirmeye çalış. Davranışlarını gözlemle. Cep telefonun nerede? Cep telefonuna bakmak zorunda mı hissediyorsun? Cep telefonu ile neler yapıyorsun? Oyun oynamak, bilgi edinmek, sosyal medya kullanımı? Nasıl bir yarar sağlıyorsun? Eğlence mi? İlişki kurmak mı? Daha sonra alışkanlıklarındaki değişikliklere bak. Onu unutarak alışverişe çık, bildirimleri kapat. İnsan nesneyi etkileyebilmeli, nesne insanı değil” diyor.

Sınırları belirle

Akıllı telefona başvurmamız duruma göre değişebilir. “Psikolojik güvensizliği artıran durumlar, nedeni her ne olursa olsun, telefonu kompulsif kullanmamıza neden olabilir” diyor Serge Tisseron. Ayrıca “Özellikle çocuklara yeni teknolojiyi doğru kullanmayı öğretmeli ve öğrenmeliyiz” diye de belirtiyor.

Sağduyuyu koru

“Araştırmalar, çoğumuzun kendimizi disipline ettiğini gösteriyor. ‘Bağımlıyım’ diyoruz, ancak bunun arkasında arzumuzu nasıl yatıştıracağımızı biliyoruz. Aynı tatlı konusunda olduğu gibi! Marketten tatlı çikolata almadan çıkabiliyoruz, önemli bir toplantıdan önce de telefonumuzu masada bırakabiliriz. Yeni teknolojinin gelmesiyle birlikte paniklememeliyiz.

