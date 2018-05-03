YOKSA SEN DAHA WH MAYIS SAYISINI ALMADIN MI?





Aylardan Mayıs gelince, sıcaklar iyice kendini gösterdi… Biz de senin için baharın en güzel ayına yakışan harika bir sayı hazırladık. Master Trainer Gökçen Arıkan’ın kapağımızda yer aldığı bu sayıyı henüz inceleme fırsatı bulamadıysan, seni buraya alalım.

4 haftada forma girmeye hazır mısın? Senin için WH Egzersiz Danışmanı Çağdaş Çemre Kılınç ile 4 haftada sıkılaşmanı, güç kazanmanı ve egzersiz alışkanlığı edinmeni sağlayacak bir program hazırladık.

İyi yaşamın basit yollarından bahsedelim mi? Uzmanlar tarafından onaylanan, uygulaması kolay stratejilerle daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmek senin elinde… Hepsi günlük hayatına adapte edebileceğin basit önerilerden oluşan iyi yaşam dosyamızı kaçırma.

Tepeleri aş! Kendini enerji dolu ve pozitif hissetmek için ne pahalı bir spor salonu üyeliğine, ne de tatile ihtiyacın var. İhtiyacın olan sadece sağlam bir çift ayakkabı ve keşif aşkı… Doğa yürüyüşüyle ilgili merak ettiğin her şey, yapman gereken hazırlıklar ve ilgini çekebilecek rotalar bu sayımızda.

Parkta veya grup içinde egzersiz yapmaktan çekiniyor musun? Dışarıda koşarken herkes sana bakıyormuş gibi mi geliyor? Yoksa soyunma odası senin kabusun mu? Rahatla! Sana verdiğimiz tavsiyeler, endişelerini yok edecek.

2018’i yarılamaya az bir zaman kala, dünya wellness gündeminde en çok konuşulan konuları, sağlıklı yaşamla ilgili en son trendleri merak ediyor musun? Hepsini bizden öğreneceksin!

Tuz, kafein ve laktoza karşı verdiğimiz yanıt, hepimiz için farklı olabiliyor. Genetik biliminin penceresinden konuya bakmaya ne dersin?



