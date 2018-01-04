YOKSA OCAK SAYISINI ALMADIN MI DAHA?





Bu yıl bir karar verdik; hayallerimizi ne olursa olsun gerçekleştireceğiz! Kimsenin bunları engellemesine izin vermeden, hayata sımsıkı bağlanarak ve asla pes etmeden… Peki bunun için ilk yapman gereken şeyler neler, hiç düşündün mü? Tabii ki önce hayal kurmak ve hedef belirlemek… Sana Ocak sayısında önerdiğimiz yol haritasıyla işleri daha da kolaylaştırabilirsin.



O zaman önce mutlu, sağlıklı yıllar sonra hoş gelsin Ocak! Yepyeni bir sayıyla daha karşındayız! Öncelikle kapak çekimimizi fona koyduğumuz tatlı pembe rengini ekipçe çok sevdiğimizi söylemeden geçmeyelim… Milli tenisçimiz İpek Soylu’yla gerçekleştirdiğimiz harika bir çekim ve röportaj, Ocak sayısında WH sayfasında seni bekler… İlham veren başarısının sırrı da!

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Hadi şimdi 2018 yılının senin yılın olduğunu kabul et! “Daha iyi bir sen” için 10 temel adıma göz atmaya ne dersin?

Egzersiz yapıyor musun? Sporla aran nasıl? Zeka ile egzersiz yapmak arasında bağlantıyı merak ediyorsan seni böyle alalım…

Madem havalar soğumaya, geceler erken gelmeye, sabahlar karanlık olmaya başladı. Keyfini hiiiç kaçırma! Kış boyunca pozitif ve elbette ki sağlıklı olmak için sana vereceğimiz ipuçlarını takip et. İşte sana bir yol haritası daha!

Çok daha fazlası; mesela hafif ve lezzetli tarifler, çiğ beslenme hakkındaki şeyler, koşucular için diyet dersleri, güzellik, bakım, moda önerileri hepsi yeni sayımızda, yepyeni bir yılın ilk sayısında…



