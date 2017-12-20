“YOK YOK, BEN ÇOK AZ İÇİYORUM!”





Sigaranın en kötü şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Felç, kalp rahatsızlıkları, diş çürükleri; gırtlak, pankreas, mide, böbrek, karaciğer, akciğer kanserleri ve dahasına neden olabiliyor. Ve genç kadınların yaklaşık üçte ikisi, günde beş ya da daha az sayıda sigara içmek anlamına gelen “hafif içicilik” konusunda ısrarcı.

Pek zekice değil sanki. Dışarı kaç duman üflediğinin -öğle yemeğinden sonra ya da arkadaşınla partilerken- önemi yok; sigara içtiğin zaman nikotin, tütün ve yukarıda bahsettiğimiz hastalık risklerinin hepsini içine çekmiş oluyorsun. Parmaklarını ya da ağzını meşgul edecek başka bir şey, bu kötü alışkanlığını def etmene yardımcı olabilir. Bir meyve ye, sakız, hatta bir kalem çiğne! Sadece şu sigaradan kurtul, olur mu?

