YOK, İZİN VERMİYORUZ…



Kalorileri alt eden bazı ipuçlarını dinlemeden bu klasik makineleri kullanmana izin yok.

1/ KOŞU BANDI

Eğimi yüzde 10 arttırarak yürü. Yeni bir çalışmada, bu eğimde yürümenin eklemlerdeki baskıyı hafiflettiği ve bacak kaslarını güçlendirdiği görülmüş.

2/ MERDİVEN MAKİNESİ

ACE Kıdemli Egzersiz Danışmanı Jessica Matthews, “Üst ve arka bacak kaslarını aktive etmek için ayağının tamamıyla (sadece topuk kısmıyla değil) adım at” diyor. Bu şekilde diz ağrılarını da minimuma indirirsin.

3/ KONDİSYON BİSİKLETİ

Kalçanı kaldır. Yeni yapılan araştırmalara göre bu şekilde çalışmak, daha fazla kas kitlesini harekete geçirmek zorunda olduğun için aerobik fitness seviyeni arttırır.

