YOK GİBİ MAKYAJ





No-makeup makeup yani makyaj yokmuş gibi görüntü yaratan makyaj stili şu sıralar çok popüler. Özellikle de cildine yoga dersinden az önce çıkmışsın gibi sağlıklı bir parlaklık verdiği için. Tabii ortada bir ironi var: Hiç uğraşmamışsın gibi görünmek için aslında epey çaba göstermek zorunda kalıyorsun. Ancak doğru ürünleri tercih ederek, 30 dakikalık YouTube videolarındaki meşakkatli adımların tümünü atlayabilirsin. Örneğin Note Skin Perfecting Illuminator (49,90 TL; kozmetik marketlerde) gibi, cilt tonunu eşitleyen ve ışıltı veren satenimsi bir formül dene. Kuru, mat ve normal cilt tipleri için uygun olan bu ürünü makyaj bazı olarak ya da tek başına kullanabilirsin. Böylelikle fondötenin değil, cildin mükemmel görünür.



