YOĞURT KİLO VERDİRİR Mİ?





Yoğurt özellikle kalsiyumunu çok yüksek olan çok kaliteli bir protein kaynağı olan süt yoğurt gurubunda bulunan çok değerli bir besindir, Peki yoğurt kilo verdirir mi?

Zayıflamak için kalori kontrolü yapmamız ve yediğimiz gıdalardan aldığımız kalorinin gün boyu harcadığımız kaloriden az olması gerekiyor.

100 gram tam yağlı yoğurt (kaymağı hariç) yaklaşık 65 kalori ve günlük protein ihtiyacının %10’una denk gelen 5.2 gram protein içerir (1).

Diyet yaparken karbonhidrat yerine daha fazla protein tüketmek proteinin daha yavaş sindirilen bir besin öğesi olmasından dolayı tokluk hissini uzatır.

Yoğurt aynı zamanda kemik sağlığımız içinde kalsiyum alımımızda destek olmakta örneğin bir kase yoğurt tükettiğimizde günlük almamız gereken kalsiyum ihtiyacımızın 3/1 rini karşılamış oluruz.

