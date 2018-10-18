YOĞUN KADININ BAKIM REHBERİ





Yoğun temponda cilt bakımı ihmal etme.

Pek çoğumuz günlük hayatının büyük bir bölümünü iş yerinde geçiriyor. Tüm gün sabit bir koltukta ve kapalı bir mekanda bulunmak, kan dolaşımının yavaşlamasından yeterli miktarda oksijen tüketememeye kadar birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Sürekli çay-kahve tüketimi, klima, ekran önünde geçen uzun saatler ve iş hayatında yaşadığımız güçlükler… Her biri sağlığımız kadar cildimizi de farklı şekillerde olumsuz etkiliyor. Düzenli olarak bu etkilere maruz kalmak ise cilt lekelerinden aknelere, mimik çizgilerinden kırışıklara kadar yüzümüzde pek çok deformasyona yol açıyor.

Peki yoğun iş hayatında cildimizin sağlıklı formunu korumak için neler yapabiliriz? İşte ofiste veya iş yerinde uygulayabileceğin basit ama etkili tüyolar…

Yoğun makyajdan kaçın

Eskiden özel günlerde tercih edilen yoğun makyaj, kadınlar için artık neredeyse günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Makyaj ürünlerinde yaşanan tüketim çılgınlığı ise bilinçsiz kullanımı da beraberinde getiriyor. Tercih edilen yanlış makyaj ürünlerinin cilt sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi olabiliyor. Yoğun makyaj uygulamaları gözeneklerin kapanmasına ve zamanla gözeneklerde kir ve yağ birikmesine neden olur. Tıkanan gözenekler cildin nefes almasına engel olur ve akne oluşumu başlar. Yüzünde saatler boyu kalan makyajın olumsuz etkilerinden korunmak için cildinin nefes alabileceği ürünleri tercih edebilirsin. Arada bir makyaja ara verip cildinin dinlenmesini sağlamak da iyi bir fikir olacaktır.

Cildini gün boyu nemlendir

Sabah ve akşam bakım ritüelleri sağlıklı bir cilde sahip olmak için en önemli adımlardan. Ancak yoğun iş hayatında yaşanan stres ve yorgunluk cildinin kurumasına neden olur. Düzenli olarak ofisinde iyi bir nemlendirici krem bulundurarak cildinin gün boyu nemli kalmasını sağlayabilirsin. Cildinin nem oranını korumak için yapman gereken bir diğer şey de bol su tüketmek.

Cildin için temiz hava al

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için cildi etkileyen dış faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Temiz hava, vücudumuza dolayısıyla da cildimize canlılık verir. Uzun süre kapalı yerlerde bulunmak yeterli oranda oksijen alamamamıza sebep olur. Temiz havada bulunan oksijen kan dolaşımını hızlandırır. Böylece cildin de geniş ölçüde su ihtiyacını giderir ve nem dengesini korur. Gün içinde kısa molalarla temiz havaya çıkarak cildinin ihtiyacı olduğu oksijeni almak, cildinin canlılığını korumasına yardımcı olur.

Stresin cilt üzerindeki etkileri

Stresin cilt üzerindeki en büyük görünür etkisi erken yaşlanma. Genç yaşlarda ciltte oluşan kırışıklıklar ilerleyen yıllarda olduğunuz yaştan çok daha yaşlı görünmene neden olabilir. Strese maruz kalan cildin nem ve yağ dengesi bozulmaya başlar. Yağlanan ciltte ise sivilcelenme ortaya çıkar. Sağlıklı bir cilt için stresten uzak durup, cildinin düzenli olarak rahatlamasını sağlayabilirsin.

