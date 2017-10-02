Yoğun Geçen Günlerde Beyin ve Kalp Sağlığınızın En Değerli Dostu: Omega 3





Gündelik koşuşturmanın içinde sizi ve sağlığınızı sizden daha çok düşünecek, vücudunuz için tüm gerekli olan desteği sağlayacak bir yardımcınız olsa ne güzel olurdu, değil mi? Böyle bir yardımcı var aslında var: Omega-3 yağ asidi veya daha çok bilinen gündelik adı ile balık yağı.

Omega 3 Nedir Ne İşe Yarar?

Omega 3, beyin ve kalp sağlığını korumanın ötesinde, bağışıklık sistemini desteklemek için mükemmel bir kaynaktır. Sağlıklı yaşamın devamlılığı için olmazsa olmazlardan Omega 3, obezite gibi diyabet hastalıklarına karşı ve karaciğerin korunmasında da yardımcı olur.

Omega 3, sosyal yaşamın doğal bir getirisi olan stres ve stresin yarattığı negatif duygular girdabında boğulmamak, bu yoğunluktan zihnen ve bedenen en az hasarla çıkmak için de çok önemlidir. Zira Amerika’da bazı psikiyatrik klinikler, stres sebebiyle başvuran hastalarına Omega 3 takviyesi uyguluyor.

Zihinsel performans için ne denli önemli olduğunu en iyi bilenlerden biri de tahmin edeceğiniz üzere çocuk sahibi olan ebeveynlerdir. Omega 3 yağ asidinin, çocukların matematik zekasının gelişmesi, derste dikkatlerinin artması açısından oldukça önemli olduğu, konunun uzmanı pek çok kişi tarafından da belirtilmektedir. Bu sebeple, hem çocukların hem de yetişkinlerin ruhsal dengelerinin sağlanması için Omega-3 oldukça önemlidir.

Omega 3 ve balık yağı kaynakları arasından en çok tercih edilenleri Vitaminler.com uzmanlarına danıştık.

4) New Life Efa S-1200 Özellikleri

Fiyat: 77 TL

Servis Sayısı: 45

Servis Başı Fiyatı: 1,71 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

EPA ve DHA oranı yüksektir.

PureMax teknolojisi ile kaliteli hammadde içermesi.

IFOS Kalite Standartları’ndan 5 yıldız alarak saflığı ve temizliği kanıtlanmıştır.

Tüketici Yorumları

“EPA ve DHA oranları yüksek ürünler arasında olduğu işçin denemeye karar verdim.”

“Fiyat performans olarak iyi bir olduğunu düşünüyorum.”

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3) Ocean Plus Omega 3 1200MG 50 Kapsül

Ocean Plus Omega 3 Özellikleri

Fiyat: 78 TL

Servis Sayısı: 50

Servis Başı Fiyatı: 1,56 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Çoğu omega 3 ve balık yağı ürününden farklı olarak limon aromalı olması.

Yüksek EPA ve DHA oranlarının yanısıra E vitamini içeriğine de sahip olması.

Yüksek deodoridasyon yöntemi ile kokusuz bir ürün olması.

Tüketici Yorumları

“IFOS belgeli ve trigliserid formuna sahip olmasından dolayı güvenle kullanıyorum.”

“Ben limon aromalı olmasından dolayı tercih ettim size de tavsiye ederim.”

Ocean Plus Omega 3 hakkında daha fazla bilgi edinin.





2) Carlson Omega 3 Balık Yağı 50 Kapsül

Carlson Omega 3 Özellikleri

Fiyat: 49 TL

Servis Sayısı: 50

Servis Başı Fiyatı: 0,98 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Zengin EPA ve DHA içeriği.

E vitamini içermesi ile antioksidan görevi de görür.

Tüketici Yorumları

“Antioksidanlar balık yağlarının vücutta kullanılmasına yardımcı olduğu için içerisinde e vitamini olan bir ürün tercih ettim.”

“Hem performansı hem de tadı beklediğimden çok daha iyi çıktı.”

Carlson Omega 3 hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Nature’s Supreme Omega 3 1000 Mg 60 Kapsül

Nature’s Supreme Omega 3 Özellikleri

Fiyat: 69 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,15 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Trigliserid formda MEG-3 patentli hammaddeye sahip olması.

Tatsız ve kokusuz olması.

Her kapsülde 360 mg EPA ve 260 mg DHA oranlarına sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Fiyat ve performans açısından denediğim en iyi omega 3 ürünü oldu..”

“MEG3 patentli Nature’s Supreme Omega 3 ürünü düzenli kullanımda etkisini hemen hissettiriyor.”

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