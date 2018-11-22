YOGANIN CİLDE FAYDALARI

Yoganın bedene ne kadar iyi geldiğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca zihnin ve cildin için de inanılmaz faydaları var.

Aşağı bakan köpek pozu, kan dolaşımını ve cilt yenilenmesini teşvik ediyor; bükülerek girdiğin pozlar genelde cilt sorunlarının kaynağı olan sindirim sistemine yardımcı oluyor. Dağ duruşu ise vücudun toksin atmasına yardım eden oksijen akışını sağlıyor. Yoga Uzmanı ve Love You kitabının yazarı Lorna Jane Clarkson, yoganın dolaşımı desteklemek için harika bir yol olduğunu belirtiyor: “İlk bakışta yavaş ve rahatlatıcı görünebilir; ama bir kez başladığında ne kadar zorlayıcı olduğunu ve kalp atış hızının artmaya başladığını göreceksin.”

Araştırmalar düzenli olarak yoga yapmanın stres seviyesini düşürdüğünü ve hormonları dengelediğini gösteriyor. (Bunların ikisi de erken hücre yaşlanmasıyla bağlantılı.) Clarkson, kombinasyonlu olarak yapıldığında yoga pozlarının vücuda oksijen pompaladığını ve bunun da dolaşımı arttırıp cildin cansız görünümünü azalttığını söylüyor:

“Düzenli olarak yapılan yogayla beraber gelen rahatlama, konu yaşlanmaya geldiğinde destekçin oluyor.”

Zorlayıcı bir poz esnasında bunu düşünerek kendini motive edebilirsin.

