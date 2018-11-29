YOGA VE KOŞU BİR ARAYA GELİRSE…





Yoga ve koşayı bir araya getirerek, egzersizlerinden daha iyi verim alabilirsin!

Bu iki egzersiz nasıl birleştirilir? Koşu tekrar eden bir egzersizdir. Koşarken kaslar tek bir düzlemde hareket eder. Koşarken hissettiğin ve sıkılaşan kasların da üst bacak bölgesidir. Vücut kinetik bir zincir gibidir. Her bir halka, bağlı olduğu diğer halkayı harekete geçirir. Yani sırtındaki ağrının sebebi, dizinizin arkasındaki kirişlerin gergin olmasından dolayı olabilir. Bu da sizin öne eğilmeni engelleyebilir. Yine aynı şekilde, diz ağrısının sebebi kalçandan kaval kemiğine doğru inen bağlarının zedelenmesinden dolayı olabilir. Bütünleyici yoga egzersizleri için bir adım öne çıkın. Ağrıyan kaslarının esnemesine yardımcı olmakla kalmayacak ve koşabilmeni sağlayan kaslarını kuvvetlendirecek.

Araştırmalara göre, yoga nefesi akciğerlerinin çalışma fonksiyonlarını artırıyor, dolayısıyla koşma performansın da artıyor. Yoganın aynı zamanda zihinsel olarak iyileştirdiği de bilinen bir gerçek. Düzenli bir şekilde 5 km koştuğunda, kortizol (stres) hormonun yükselmeye başlıyor. Bu seviyeyi, yoga seansları ile dengeleyebilirsin.

