YOGA SINIFINDAN YÜKSELEN “OM” SESİ





Yoga Eğitmeni ve Yogalosophy for Inner Strength kitabının yazarı Mandy Ingber, bu sesin ne anlama geldiğini anlatıyor.

Her şeyden önce om sesi, kimsenin dışarıda kalmasına izin vermeden, her bireyin katılımcı olmasını sağlayarak grubu bir araya toplar. Ayrıca geçirdiğin zamanı ritüelleştirerek, kendini akışa kaptırmanı sağlar; içine döner ve günlük hayatın sesini duymazdan gelirsin.

“Om” sesi kutsal geometriye göre (doğada tekrar eden seslerin matematiksel kalıp içindeki dizilimi), duygusal iyileşme özelliği bulunan, evrendeki her şeyin içindeki titreşim frekansı ile aynı. Yani bu sesi çıkararak evrendeki her şeyle birleşiyoruz. Fiziksel olarak ise zihni dinginleştirerek, sinir sistemini yatıştırıyor. Om sesiyle birlikte vücudundaki barış duygusunu hissetmeye çalıştığında senin için faydalarını göreceksin.

Son günlerde çok mu streslisin? Bu yoga pozu sana yardımcı olacak.



