YOGA MI, YOKSA PİLATES Mİ?





“Sadece bir tanesi için zamanım var. Yoga mı yoksa pilates mi yapmalıyım?”

Bu aslında amacının ne olduğuna bağlı. Bazı genel prensipler var: Örneğin pilateste karın gücüne ve sağlamlığa odaklanılır. Eğer sırt problemlerin varsa ya da tenis gibi güçlü karın kasları gerektiren sporlar yapıyorsan, bu egzersiz senin için faydalı olacaktır. Esnekliğini arttırmak ve rahatlamak istiyorsan, yoga nefese ve zihinle bağlantı kurmaya daha odaklı olduğu için sana iyi gelebilir. Yine de bazı yoga eğitmenleri karın kasları üzerinde çalışmaya ağırlık verirken, bazı pilates eğitmenleri de seni “an”da olmaya yönlendirebilir.

Vücudunun nasıl hissettiğine göre her iki ders de uyum, denge ve güç bulmana yardımcı olur. Pilateste bir mat ya da alet üzerinde çalışırken, yogada bazı pozisyonlarda ayakta olursun. Ancak her ikisi de yoğun bir şekilde kalori yakmanı veya yüksek tempolu bir egzersiz yapmanı sağlamaz; sıcak yoga bile kalori yakma söz konusu olduğunda yeterince etkili değildir. Tek amacın kalori yakmaksa, bu bilgi aklında olsun. Kısacası, farklı faydaları olan pilates ve yogaya şans vermeni öneririm. Egzersiz eğitmeninle kurduğun bağı gözlemle, daha sonra sana en çok uyan ve en keyif aldığın dersi seç.

CEDRIC BRYANT

Fizyolog, Amerikan Egzersiz Kurulu’nun Bilim Kurulu Başkanı



