YOGA KİTİN HAZIR





Sen kendini sadece yoga akışına bırak. Çünkü biz yanına alman gereken her şeyi düşündük.

1. YOGA KEMERİ: Bu yoga kemeri sayesinde esnemek artık senin için daha kolay olacak. Yinyogashop.com; 200 TL

2. TEMİZLEME MENDİLİ: Yüzünü temizlemeden önce kutunun içindeki bezi ıslatman yeterli. The Original Make Up Eraser / Sephora; 71 TL

3. SWEATSHIRT: Terli bir yoga seansı sonrası, üşümemek adına yanında bir sweatshirt bulundur. Adidas, 275 TL

4. YOGA MATI: Uzun sapı sayesinde taşıması çok daha kolay. trendyol.com; 88,90 TL

5. MATARA: Yoga yaparken suyunu sakın yanından eksik etme. mataramasu.co; 29,50 TL

6. BLOK: Bu blok, duruşlarına yardımcı olarak daha kolay gelişmeni sağlayacak. Meditasyon yaparken ya da yıldırım duruşu gibi pozlara girerken; yoga minderi yerine kullanarak, ayak bileklerinin rahat etmesini sağlayabilirsin. Decathlon; 15,99 TL

7. SPOR SÜTYENİ: Teri atma ve hava alma özelliği olan kumaşlardan yapılmış kıyafetleri tercih et. Spor Sütyeni, Fit21; 79 TL

8. MAT HAVLUSU: Yoga matı havlusu; emici, kaydırmaz ve hızlı kuruyan yapısı ile matın üzerinde hijyen sağlıyor ve kayma riskini asgari düzeye indiriyor. stilefit.com; 180 TL

