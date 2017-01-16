YOGA FESTİVALİNE GİDELİM Mİ?





Stres, gerginlik, endişe, kaygı ve korkular arasında bir koşuşturmayla geçiyor zaman. İş, ev, okul, aile, çocuklar, arkadaşlar derken kendimize vakit ayırmak, gevşeyip rahatlamak bir düşüncenin ve hayalin ötesine geçemez oluyor, daha da vahimi bir süre sonra aklımıza dahi gelmez oluyor, kendimizi unutuyoruz bu hengamede. Ara sıra alarmları duyuyoruz, bazen hiç kulak bile asmıyoruz, bazen de duysak da ne yapıp rahatlayacağımızı bilemez oluyor. İşte ne yapacağımızı bilemez halde olduğumuzda imdadımıza yetişecek bir etkinlik karşımıza çıkıveriyor: Yılın her ayı düzenli olarak organize edilen Yoga festivalleri! Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden yüzlerce insanın buluştuğu eşi benzeri bulunmayan bu organizasyonda, biriken tüm gerilim ve negatif enerjiden kurutulup tam anlamıyla gevşemek ve uygulanan teknikler sayesinde bütünsel sağlık kazanmak mucize olmaktan çıkıp mümkün hale geliyor.

Öyleyse ne yapıyoruz? Hemen hazırlıklara başlayıp, bu ay 28-29 Ocak’ta Best Western Şile Garden’s Hotel & Spa’da gerçekleşecek olan bu coşku dolu etkinlikte buluşuyoruz! Bu gezegenin en eski kişisel gelişim yöntemi olan Orijinal Yoga Sistemi ile dolu dolu geçecek 2 günlük bu festivalde dört ana Çakra çalışmasının yanında Biyoenerji, Gevşeme, Nefes ve Meditasyon çalışmalarıyla birlikte dans gösterileri ve Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf ile interaktif söyleşi bizleri bekliyor olacak. Ayrıca Yoga üzerine yayınlanmış 46 kitabı için Akif Manaf’tan imza alma fırsatı sunulacak. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ajandamıza not alıyoruz ve bu tarihlerde kimseye söz vermeden 28-29 Ocak Yoga Festivali’nde buluşup; sağlık, mutluluk, huzur ve coşku dolu bir yaşama adım atıyoruz!

BİR DE HEDİYE!

Festivale ilk kez katılan herkese 4 derslik başlangıç Yoga paketi hediye! Orijinal Yoga Sistemi ile kendini bulmak. Mucizevi bir dokunuş olan Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile hem içten hem de dıştan yenileniyoruz. Vücut çalıştırma teknikleriyle forma giriyoruz, bedenimizi esneterek güçlendiriyoruz, organ fonksiyonlarını canlandırıyoruz; hormon, sinir, sindirim, üreme… sistemlerini sağlıklı kılıyoruz.

Biyoenerji teknikleri ile tüm bedenimiz enerjiyle doluyor. İçsel dengemiz artıyor, neşe ve canlılık kazanıyoruz. Artık birçoğumuzun da bildiği gibi enerji kanallarının temizlenmesiyle bedenin gücü ve canlılığı artıyor.

Nefes teknikleriyle nefes alışverişlerini düzene sokup, solunum rahatsızlıklarını gideriyoruz ve zihnin kontrolünü sağlıyoruz. Bu teknikler beden-zihin sistemini bir bütün olarak yeniliyor ve enerjik kılıyor. Solunum sistemi canlanıyor ve güçleniyor. Sinir sistemi sakinleşip ve yatışıyor. Kanda oksijen oranı artıyor, dolaşım hızlanıyor. Vücudun bütün hücreleri arınıp besleniyor ve yaşam gücü kazanıyoruz.

Konsantrasyon ve Meditasyon teknikleri sayesinde odaklanma gücümüz gelişiyor. Konsantrasyon sırasında zihin dalgalanmaları bağımsızca gözlemlenir ve yaşanan anın değeri anlaşılır. Birey kendine odaklanmayı öğrenir ve günlük kaygılardan uzaklaşır. Böylece zihnimiz sakinleşiyor ve zorluklarla daha kolay başa çıkabiliyoruz. Olumsuz düşünceleri kontrol altına alıyoruz, böylece duygusal tutarsızlık yok oluyor.

Meditasyon teknikleri yaşamın anlamını kavramak ve içsel bilgeliği geliştirmek için etkili araçlardır. Bu tekniklerle zihinsel gerginlik ve duygusal huzursuzluğu ortadan kaldırıyoruz. Gerçek meditasyon tekniklerinin; takıntılı düşünceleri, panik atakları, nevrozları ve depresyonu iyileştirdiği artık yaygın olarak biliniyor.

Tam ve derin gevşeme teknikleri ile kaslarda gerginliğini atıyoruz. Kas gerginliği ve dokular arası gerilim azalıyor. Böylece dokulara daha çok kan ulaşıyor, dokular gerekli besin ve oksijen alıyor. Atık maddeler organizmadan atılıyor. Tam gevşeme sırasında zihin ve sinir sistemi rahatlıyor.

Yoga Academy Festival irtibat numaraları:

T. 0533 251 75 83

