“YİYECEKLERİ ÖLDÜRMEDEN PİŞİR”





3. Mutlu İnsan Beden Ruh ve Zihin Festivali’ne katılan Raw Food (çiğ beslenme) akımının Türkiye öncülerinden Elçin Oflaz, sağlıklı bir beden için “Yiyecekleri öldürmeden pişirin” tavsiyesinde bulundu.

“Kontrollü nefes sağlık ve neşe getirir” diyen Nefes Eğitmeni ve Ayurvedik Yaşam Uzmanı Ebru Şinik ise yaşam enerjisinin istenildiği gibi yönetilebileceğini söyledi.

İstanbul’da gerçekleştirilen 3. Mutlu İnsan Beden Ruh ve Zihin Festivali, sağlıklı yaşam konusunda önemli isimleri ağırladı.

Raw Food (çiğ beslenme) akımının Türkiye öncülerinden Elçin Oflaz sağlıklı bir beden için katılımcılara 46 derece ısıyla yiyecekleri öldürmeden sadece içinden suyunu alarak yemek pişirilmesi konusunda önerilerde bulundu.

“Sağlıklı beslenme sadece sebze meyve yemek değil temiz beslenmektir” diyen Elçin Oflaz festivalde katılımcılara sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için önerilerde bulundu. Oflaz’ın diğer tavsiyeleri de şöyleydi:

• Pastanelerden ve fırınlardan uzak dur.

• Proteini abartma, 60 kg bir kişinin günlük protein ihtiyacı sadece 60gr’dır.

• Sağlıklı beslenme sadece sebze meyve yemek değil temiz beslenmektir: Bol bol su iç, filizlendirilmiş baklagiller, kuruyemişler, turşu gibi probiyotikten zengin yiyecekler, şekersiz glutensiz tatlılar tüket.

• İnek mamülleri yerine insan yapısına daha uygun olan keçi ürünlerini tercih et.

• Çok stres vücudun asit salgılamasına neden olur, stresten uzak dur.

Ebru Şinik: “Kontrollü nefes sağlık ve neşe getirir”

Son günün bir diğer renkli siması ise Nefes Eğitmeni ve Ayurvedik Yaşam Uzmanı Ebru Şinik oldu. Nefesin bir araç ve zihin ile beden arasında bir köprü olduğunu belirten Şinik, nefesin kontrol edilmesiyle beraber yaşam enerjisinin de istenildiği gibi yönetilebileceğini anlattı. Bunun için katılımcılara bazı teknikleri deneyimleten Şinik, burundan alınan nefesin ağızdan alınan nefesten 150 kat daha sağlıklı olduğunu da söyledi.

