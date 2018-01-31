YILIN EN ”COOL” PARTİSİNİN EN HAVALI KOSTÜMLERİ



Dünyanın farklı noktalarında düzenlenen ve kışın en eğlenceli etkinliklerinden olan Red Bull Kar Havuzu, 17 Şubat’ta Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren yılın en cool havuz partisinde önemli olan tek şey buz gibi suya başarıyla atlamak değil. Jüri, yarışmacıları puanlarken kostümleri de değerlendiriyor. Yaratıcı tasarımlara sahip birbirinden ilginç kostümler etkinliğin en dikkat çeken yanlarından. Kadınların da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bazı katılımcılar gelinlikle havuza atlarken, bazıları bir meyve veya hayvan kılığında karşınıza çıkabilir.

Geçtiğimiz yıl Yunus Günçe, Ferman Akgül, Irmak Kazuk ve Toprak Razgatlıoğlu gibi isimlerin jüri üyeliği yaptığı etkinlikte sevilen oyuncu Müge Boz hem jüride yer almış, hem de boz ayı kostümüyle suya atlamıştı. Siz de eğer Kayseri’de bu heyecanı yaşamak istiyorsanız, RedBull.com/KarHavuzu adresinden kayıt olabilir veya etkinliği yerinde izlemenin keyfini yaşayabilirsiniz.

RED BULL KAR HAVUZU NEDİR?

Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu’nda yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerinin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da yaratıcı olması gerekiyor. Rampadan önce 50 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası içerisine düştüğü havuz ise 10×5 metre ebatlarında ve 70 cm derinlikte.

