YILBAŞI GECESİNDEN SONRAKİ GÜN…





Yılbaşı gecesi alınan fazla kalori ve alkolün etkilerini vücuttan atmak için özellikle 1 Ocak günü beslenme ve yaşam şekline dikkat etmek gerekiyor. Yeni yılın ilk gününde uygulayacağın detoks ile yeni bir yıla daha enerjik başlayabilirsin.

Geç yattım geç kalkarım deme

Yılbaşı gecesi çok geç yatmış olabilirsin; ama uykusuzlukla mücadele etmek için bütün gününü uyuyarak geçirmen doğru değildir. Gün içinde yine çok erken olmasa da geç uyanmamaya çalışılmalıdır. Sabah kahvaltını çok geçe bırakmamak için brunch şeklinde yapabilirsiniz. Eğer kalkma saatini geciktirdiysen ardından güne ara öğün alarak devam edip, akşam yemeğini erken saatlerde yiyebilirsin. Rahat bir mide ile bugün erkenden uykuya dalmak da uykusuzluk sorununuza çözüm getirecektir.

Sabah kahvaltısına kuruyemiş ekleyin enerji kazan

Uykusuzluk için gün içinde enerji verecek gıdalar tüketebilirsin. Sabah kahvaltısına eklenebilecek kuruyemişler, 1 tatlı kaşığı kadar tahin ve pekmez ikilisi ve yumurta yeterlidir. Gün içinde bol su içmek, hareketli olmak, bol meyve ve sebze tüketmek günü enerjik geçirmenize yardımcı olacaktır.

Alkolün etkisini su içerek at

Yılbaşı gecesi fazla kaçırılan alkolün etkisi 1 Ocak günü on beş bardağa yakın su içilerek atılabilir. Yine aynı şekilde meyve suları, bitki ve meyve çaylarından faydalanılabilir. Alkolün etkisini yok etmek için detoks çayı tüketebilirsiniz. Detoks çayı midenin rahatlamasına ve enerji depolanmasına da yardımcı olur.

Detox çayı

Bir kabuk tarçın + bir yeşil elmanın kabuğu + bir tutam mate yaprağı ve bir tutam ıhlamur ile çay ile detoks çayınızı yapılabilirsin. Mate yaprağı;vücuttaki ödemin atılımına, kan şekeri ve kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur. Ihlamur; yangı ve Ağrı gidericidir. Toksik etkenleri uzaklaştırır. Tarçın; kan şekerini dengeler, gaz ve şişkinliği giderir. İyi huylu kolesterolü yükseltir ve antibiyotik etkisi vardır.

Gününü yatarak değil hareketle geçsin

Bedensel yorgunluğunu bütün gün yatarak değil hafif hareketler yaparak atabilirsin.Bugünü evde geçirmek vücudumuzun dinlenmesi açısından faydalıdır. Yoğun alışverişler, sinema programları ya da yine yorulmana neden olacak aşırı hareketli aktivitelerden uzak dur.

Mide de dinlenmek istiyor

Bütün bir gece yiyecekleri sindirmekle uğraşan ve yorulan midenizi ertesi gün hafif yiyecekler tüketerek mutlu edebilirsin. Zeytinyağlılar, çorbalar ve salatalar mideyi dinlendirecek, bitki çaylarından rezene, anason gaz şikayetlerin iyi gelecek, melisa ve papatya çayları vücudun dinlenmesine yardımcı olacaktır.

1 günlük detoks seni kendine getirecektir

1 Ocak günü alkolün etkisinin atılması ve enerjik bir şekilde güne devam edilmesi için uygulanabilecek olan detox programları önemlidir.Kahvaltıyı hafif geçirdikten sonra günü bol sıvı gıdalar alarak ve bol su içerek geçirebiliriz. Gece boyunca yediklerinin toksik etkisinden kurtulmak için c vitamini almalısın. Portakal, mandalina, limon, yeşilbiber, maydanoz, domates tüketebilirsin. Domates vücutta fazla toplanan suyun atılmasına da yardımcı olacaktır. Bunların yanında muz hem mutluluk hormonu salımına hem de alkolle genişleyen damarların toparlanmasına yardımcı olacaktır. Gün içinde yulaf ezmesi ve muzu karıştırarak yapacağınız bir kaselik sütlü karışım bir öğlen öğünü yerine geçebilir ve mide ve bağırsaklarımızı rahatlatabilir.

DETOKS İÇİN MÖNÜN

Kahvaltı: 1 yumurta ile yapılmış omlet, 1 dilim beyaz peynir, 2 adet ceviz içi ve bol yeşillik

Ara: Bir fincan detoksçayı

Öğle: 1 kase kremasız sebze çorbası (içerisine havuç, kabak, bir küçük patates karıştırılabilir), 2 yemek kaşığı lor peyniri + 1 çay kaşığı çörek otu karıştırılmış bol yeşillikli mevsim salatası

Ara: 1 su bardağı tarçınlı süt + saat 17:00 gibi bir fincan detoks çayı

Akşam: 1 kase sebze çorbası ve 4 yemek kaşığı semizotu ya da enginar salatası

Ara: 1 fincan detox çayı. Gün boyunca bol su içmeyi de unutma.

Uzm. Dyt. Nilay Keçeci



