YILBAŞI GECESİ, SAĞLIK GECESİ…





Yılbaşına sayılı günler kaldı. Çoğumuz yılbaşı planını çoktan yaptı. Ya evimizde ya da dışarıda muazzam bir sofra eşliğinde yeni yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Ancak Yılbaşı gecesi ani ve aşırı yemek tüketimi yeni yıldaki ilk dileğimiz olan “sağlık” için büyük tehlike oluşturuyor.

Tüm yaşanmışlıklarıyla bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla merhaba demeye hazırlandığımız yılbaşı gecesinde masadaki yemeklere dikkat etmekte fayda var. Bütün yılın yorgunluğundan kurtulalım derken yeni yıla kronik hastalıkların eşliğinde adım atarak girmeye dikkat!

Yeni yıla sağlıkla merhaba demek isteyenler özellikle aşırı kuruyemiş, alkol ve tatlı tüketiminden kaçınmalı. Yılbaşı gecesi aşırı beslenme uyku ve sindirim bozukluklarına yol açabildiği gibi gıda zehirlenmelerine de neden olabiliyor.

Dengeli Yemeye Kahvaltıyla Başla

Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, yeni yıla rahatsız girmemeniz için yılbaşı gününden itibaren düzenli beslenilmesi gerektiğini belirtti. Yılbaşı günü dengeli bir beslenme profilinin baz alınması gerektiğinin altını çizen Fidan, “Sabah güzel bir kahvaltı ile güne başlamalı, protein ve karbonhidrat dengesini sağlamalısınız. Yani bir yumurtanın, peynirin, cevizin ve en az iki dilim ekmeğin olduğu bir öğün. Devamında mutlaka ara öğünler yapılmalı. Tüm gün aç kalarak akşam yoğun bir öğün yapmanın mide rahatsızlıklarının yanında kan şekeri dengesizliklerine sebep olacağını unutmamalıyız” dedi.

Kahvaltı sonrası ara öğünde iki – üç adet ceviz veya beş – altı adet çiğ badem ya da Folik Asit deposu iki adet hurma yenmesi gerektiğini vurgulayan diyetisyen Derya Fidan, öğle yemeğinde daha hafif tercihlerde bulunulması gerektiğini belirterek, ara öğünde ise bir kâse sebze çorbası ile bir kâse yoğurt ve bir dilim ekmek yenmesini tavsiye etti.

Beyaz Eti Tercih Et!

Diyetisyen Derya Fidan, akşam hazırlanacak yılbaşı sofrası için önerilerini ise şöyle sıraladı: “Geceye ordövr tabağı ile başlayabilir, peynir ve yoğurtlu mezelerden miktarınca tercih edebilirsin. Emin ol ki; tabaktan seçeceğin üç çeşit mezeden birer çatal almak yeterli olacaktır. Ana yemekte hindi veya balıketi gibi daha kolay hazmedilen beyaz eti tercih edebilirsin. Yanında ise ızgara sebze ve yeşil salatalardan alabilirsin. Alkolün zararlarını biliyor ve fazla miktarda kullanımını önermiyorum. Alkol yerine taze sıkılmış meyve suları ve doğal maden suları tüketebilirsin. Gecenin sonunda veya ertesi gün içeceğin bitki çayı ile detoks etkisi yaratarak vücudunu arındırabilirsin. Bitki çaylarından melisa, papatya ve rezeneyi yanında bir dilim limon ile tüketebilirsin. Yılbaşı tatlısı olarak hamur ve kızartma tatlılardan uzak durarak, kaymaksız bir ayva tatlısı gibi meyve tatlılarını veya sütlü tatlıları tercih edilebilirsin” dedi.

Yeni Yılın İlk Günü Erken Uyan

Yeni yılın ilk gününü sağlıklı geçirmek için öncelikle erken uyanmak gerektiğini belirten Diyetisyen Derya Fidan, “Güne iki bardak ılık su ile başlayarak ve yanında iki adet kuru kayısı yiyerek, vücuduna alınan fazla alkolün kan şekerindeki düşüşünü dengeleyebilirsin. Devamında bir saatlik yürüyüş ile metabolizmanı hızlandırıp toksinleri atmak için papatya çayı, rezene veya taze sıkılmış iki adet salatalık, iki adet havuç, bir adet limon ve bir adet elmadan oluşan karışımı kahvaltıda peynirinin yanında tercih edebilirsin” dedi.

Az Ve Sık Ye

Az ve sık öğünler halinde güne devam edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Derya Fidan , “Aralarda bol su içmelisin. Unutmayın ki hareketli ve alkollü bir gecenin ardından vücudumuzun suya çok ihtiyacı olacaktır. Akşamüstü ara öğününüzde ise vücudunda oluşan ödemi atmak için ince bir dilim ananas ile birlikte üç yemek kaşığı kadar yoğurt tercih edebilir, hafif bir akşam yemeğine geçiş sağlayabilirsin” diye konuştu. Akşam yemeğinde ise sebze çorbası ve yanında bir tabak dolusu taze maydanoz, havuç dilimleri ile yeşillikleri tavsiye eden Diyetisyen Derya Fidan, “Unutmayın! Sağlıklı beslenmek bir gün değil bir ömür gerek. O halde 2017’den ilk isteğimiz sağlık için beslenmek” diyerek sözlerini tamamladı.

