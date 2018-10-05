YETİŞKİN AKNESİ HAKKINDA AKLINA TAKILANLAR





Yetişkin aknesi ile mücadele ederken bilmen gerekenleri mercek altına aldık.

Sivilcelerin kökünü kurutan YouTube fenomeni Dr. Pimple Popper, WH okurlarının yetişkin aknesiyle ilgili sorularını yanıtlıyor.

Hormonal akneyi kontrol altına alabilir miyim?

Evet, hormonlarını kontrol altına alarak. Hormonal akne vücudunun herhangi bir yerinde çıkabilir ve genelde regl olmadan önceki hafta ya da tam o hafta çıkar. Çünkü bu zamanlarda hormonların zirve yapar. Androjen denilen ve içinde testosteron bulunan hormonların yüksek seviyede olması, akneye neden olabiliyor. Bu tür akneler tahmin edilemez ve topikal tedavilerle engellenmesi zordur. Bu nedenle dermatoloğunla spironolakton içeren bir ilaç alma seçeneğini konuşabilirsin. Teknik olarak bu bir tansiyon ilacı ama anti-androjen özelliklerinden dolayı hormonal akne tedavisi için doktorlar arasında oldukça popüler.

Düzgün besleniyorum, su içiyorum ve yeterli uyuyorum. Neden cildimde sivilce atakları oluyor?

Hayat tarzının cildine etkisi olsa da cilt durumunu asıl belirleyen şey hormonlar ve genetiktir.

Şeker tüketmek akneye neden olur mu?

Yüksek miktarda şeker tüketiminin akneyi tetiklediğine dair bir inanış var. Glisemik indeksi yüksek besinler tüketirsen (şeker dahil olmak üzere rafine karbonhidratlardan bahsediyoruz) kan şekerin ve insülin seviyen aniden artar. Bu da yakın zamanda yapılan ufak çalışmalara göre daha sık görülen ataklarla ilişkilendirilebilir.

Neden yanağımda aynı yerde sürekli sivilce çıkıp duruyor?

Bazen bir sivilce tam olarak iyileşmez ve hormonlar ciltteki yağ üretimini arttırdığında sivilce yeniden ortaya çıkabilir. Çıktığı zaman içinde salisilik asit bulunan sivilce jeli kullanmanı tavsiye ederim.

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Doğum kontrol hapları vücutta akneye neden olabilir mi?

Ağızdan alınan bazı haplar akneyi etkilemiyor. Bazılarıysa neden olabiliyor ama akne her yerde ortaya çıkabilir; özellikle vücudu tercih ettiği söylenemez. Gerçekten de çoğu kişide akne, doğum kontrol hapı kullanımı ile birlikte artabiliyor. Belli tür bir doğum kontrol hapına başladığında bazen ataklar kötüleşebiliyor ancak vücudun aldığın hormonlara adapte olduğunda düzeliyor. Bu adaptasyon süreci iki-üç ay sürebiliyor, o yüzden alışana kadar topikal akne tedavilerini deneyebilirsin.

Akne için evde yapılabilecek bir tarif var mı?

Asetilsalisilik asit içeren bir hapı ez ve macun kıvamına gelene kadar üzerine musluk suyu ekle. Sonra da kırmızı sivilcelerin üzerine sür. İçeriğinde yer alan salisilik asidin bir türevi olan salisilat, enflamasyonu azaltır. Tabii bu maddeye karşı alerjin varsa sakın bunu deneme!



