YEŞİLİ SEV, MATCHA İLE TANIŞ





Matcha latte yeni favori içeceğimiz olmuşken; hastalıklarla savaşan, fazla kiloları eritip yok eden, enerji veren bu yeşil tozu başka nasıl kullanabiliriz diye düşünmeye başladık bile… Yeni aşkınla hemen tanış!



Derleyen: Sibel Yeşilçay



Muhteşem yeşil rengi, onu çoktan Instagram fenomeni yapmış olabilir. Ama asıl numarası bu değil. Gerçek güzelliği içinde, tam kalbindeki besin öğelerinde gizli.

Matcha, gölgede yetişen çay yapraklarından elde ediliyor. Güneş ışığını görmüyor olması, bu bitkiyi sağlık kaynağı bileşenleri daha fazla üretmeye zorluyor (ona harika rengini veren klorofil gibi). Sonuç olarak matcha, EGCG adı verilen antioksidanı ve L-theanine adlı aminoasiti oldukça konsantre dozlarda (bazı kaynaklara göre normal yeşil çaydan 137 kat daha fazla!) içeriyor. Bunu biraz açalım istersen: Cleveland Kliniği Wellness Enstitüsü Beslenme Servisi Müdürü Dr. Kristin Kirkpatrick, EGCG’nin kanser savaşçısı olmakla tanınan bir antioksidan olduğunu söylüyor. Yapılan çalışmalarda, kalp ve beyin sağlığını koruduğu da ortaya çıkmış. Ayrıca –bu kısmından daha çok hoşlanabilirsin- kilo vermeye yardımcı olduğu kanıtlanmış. L-theanine ise sakinliğini korumanı sağlayan beyin dalgalarını arttırıyor ve kan basıncını düşürüyor.

Dahası, matcha tipik olarak standart bir fincan kahvedeki miktarın yarısından daha az kafein içeriyor. Bu miktardaki kafeinle birleşen L-theanine, odaklanmayı arttırıyor ve uyanık kalmanı sağlıyor. Ama kahve içtiğinde olduğu gibi nabzını yükseltmiyor.

Faydalarının yanında, birçok şef için onu vazgeçilmez kılan şey kendine özgü topraksı tadı. Kimi restoranda matcha noodle olarak karşımıza çıkan bu lezzet, kimi yerde çikolatalı trüfleri kaplayarak ağzımızı tatlandırıyor. Menüsünde matcha latte olan bir kahve dükkânı gördüğümüzde ise zaten ıskalamıyoruz. (Tabii, o anı mutlaka bir Instagram postu ile belgeliyoruz!)

Ama biraz matcha’lı lezzet tatmak için, o kafe benim bu restoran senin gezmek zorunda değilsin. Chado.com.tr’de veya doğal ürün satan web sitelerinde kutusu A28 ila A34 arası değişen fiyatlarla matcha bulabilirsin. Aldığın ürünün etkiketine dikkat et: Eğer üzerinde “Yüzde 100 matcha yeşil çay” yazmıyorsa muhtemelen içine tatlandırıcı eklenmiştir. Siparişin geldi mi? Hadi o zaman tariflerimizi dene!

MATCHA’LI LEZZETLER

Senin bir kutu matcha’n varsa, bizim de şahane fikirlerimiz var. Matcha’lı lezzetinin fotoğrafını bizimle paylaşmayı unutma! #WHileMatcha

YEŞİL ÇAYLI PİRİNÇ

Küçük bir kâseye 1 tatlı kaşığı matcha tozu ve bir tutam deniz tuzu koy. Üzerine 120 ml sıcak su ekle, tamamen eriyene kadar yaklaşık 1 dk karıştır. Başka bir kâsede, doğranmış 1 yeşil soğan ve 2 tatlı kaşığı çörekotunu, yarım kâse pişmiş beyaz pirinç ile harmanla. Pirinci tabağın ortasına kümele, etrafına matcha karışımını dök.

MATCHA VİNEGRET SOS

Kapaklı bir kavanozun içine 1’er tatlı kaşığı matcha tozu ve su koyup 30 saniye boyunca kuvvetlice çalkala. 1’er çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve sızma zeytinyağı, 1 diş ezilmiş sarımsak, 1’er tatlı kaşığı ince kıyılmış arpacık soğan, tahin ve bal, ¼ tatlı kaşığı deniz tuzu ekleyip tamamen karışıncaya kadar çalkalamaya devam et. Dilediğin salatada kullanabilirsin.

MATCHA’LI CHIA PUDİNGİ

Kapaklı bir kavanoza koyduğun 240 ml çikolatalı veya vanilyalı badem sütüne 2 çorba kaşığı chia tohumu ve 1 tatlı kaşığı matcha tozu ekle. Kapağını kapatıp 30-60 saniye boyunca kuvvetlice çalkala. Ardından buzdolabına koy ve bir gece boyunca beklet. Ertesi sabah üzerine kurutulmuş Hindistan cevizi serperek tadını çıkar.

MATCHA BAHARAT KARIŞIMI

Küçük bir kâsede 1 tatlı kaşığı matcha tozu, ½ tatlı kaşığı toz karabiber, ½ tatlı kaşığı sarımsak tozu, ¼ tatlı kaşığı deniz tuzu, ¼ tatlı kaşığı toz zencefil, ¼ tatlı kaşığı kekik ve bir tutam toz acı biberi karıştır. Hava almayan kapaklı bir kavanozda 6 ay kadar saklayabilirsin.

