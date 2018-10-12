YEŞİL ÇAY İÇMEK İÇİN ÇOK SEBEBİN VAR!





Ünü geçmişe dayanan yeşil çayın sağlığa pek çok faydası bulunuyor.

Yapılan araştırmalarda bitkilerin her geçen gün farklı sağlık faydalarının ortaya çıkması, sağlığını doğal yollarla korumak isteyenleri gün içerisinde daha fazla bitki çayı içmeye yönlendiriyor. Özellikle sağlığı korumada en önemli destekçilerden antioksidan ihtiyacını, bitki ve meyve poşet çayların tüketimi ile sağlamak ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Ekrem Sezik; antioksidan açısından en zengin çay çeşidi olan yeşil çayın günde 4-5 kupa içilmesinin günlük antioksidan ihtiyacını karşılamak için yeterli olacağını belirterek önemli bilgiler paylaştı.

Yeşil çay nasıl elde ediliyor?

Yeşil çayın, çay bitkisi Camellia sinensis’in fermantasyon uygulanmamış yaprakları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekrem Sezik, kimyasal yapısı siyah çaya benzese de yeşil çayın antioksidan etki gösteren polifenollere siyah çaydan daha fazla sahip olduğunu belirtti. Sezik “Çay bitkisinin tepesindeki tomurcuk halindeki ve altındaki 2-3 yaprağın toplanıp kurutulması ile elde edilen yeşil çayın günde 3-4 kupa içilmesi uygun miktarlarda antioksidan madde alınmasına yetiyor” dedi.

Yeşil çayın taşıdığı önemli maddeler

Yeşil çayın, polifenol yapıdaki (kateşinler, flavonoller), kafein, teanin (amino asit) gibi maddeler içerdiğini söyleyen Sezik “Yeşil çayın sağlık için yarar sağlaması sahip olduğu maddelerin bilinen etkileri ile bilhassa kateşinlerden dolayıdır. Yeşil çayda, antioksidan etkiyi sağlayan kateşinler yüksek oranda bulunur. Kateşinlerin miktarı ise yeşil çayın kökenine göre % 6-20 arasında değişebilmektedir” açıklamasında bulundu.

Siyah çayda kateşinler yok mu?

Siyah çaydaki kateşin miktarı ile ilgili bilgi de paylaşan Sezik, “Siyah çay; çay bitkisinin yapraklarının fermentasyona tabi tutulması ile elde edildiği için kateşin miktarı fermentasyon sırasında azalmaktadır. 1 kupa yeşil çay ile alınan kateşin miktarı ancak 3-4 kupa siyah çay ile alınabilmektedir” dedi.

Yeşil çay nasıl hazırlanmalı?

Kateşinlerin önemli bir kısmının demlemenin ilk 5 dakikasında poşetten suya geçtiğini belirten Prof. Dr. Ekrem Sezik şöyle açıkladı:

“Eğer ortamda limon bulunursa suya geçiş hızı artmaktadır. Dolayısıyla, kupaya konan poşet yeşil çay üzerine, sıcak su ilâve edip 5 dakika civarında tutulur. Poşet bu süre sonunda çıkarıldığında, kupadaki sıvıda yeterli antioksidan madde yoğunluğu sağlanmış olur. Değişik ülkelerdeki farklı hazırlama şeklinin, kateşinlerin miktarını etkilemediği gösterilmiştir. Yeşil çayı kokulandırmak için kupaya 6-7 biberiye yaprağını kırıp atılabilir. Güzel bir aroma sağlamanın yanında biberiye yaprağının da antioksidan etkisinden yararlanmak mümkün olur.”

Piyasada farklı bitki ve meyvelerle lezzetlendirilmiş birçok poşet yeşil çay alternatifi bulunmaktadır. Damak tadına göre seçim yapılarak günlük antioksidan desteği alınabilir.

Yeşil çayın faydaları neler?

Yapılan yeni çalışmalarda, teanin adlı amino asit ile kafeinin beynin performans artırıcı etkisini desteklediği belirten Sezik; farelerle yapılan bir deneyde de yeşil çayın öğrenme ve hafızayı geliştirdiği gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ekrem Sezik; devamlı yeşil çay içen Uzak Doğu ülkelerinde yapılmış epidemik çalışmaların sonuçlarının ana hatlarını ise şöyle açıkladı:

Günde 4 -5 kupa yeşil çay içilmesi halinde;

Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski azalmış,

Kişilerin total kolesterol oranı yeşil çay içmeyenlere göre % 11 civarında düşük çıkmış,

Antioksidan etkiden dolayı, kolon, göğüs, küçük hücreli akciğer kanseri, prostat kanseri gibi kanserlere karşı koruyucu etki sağladığı tespit edilmiş,

2017 yılında, Çin. Japonya ve Singapur’da465.274 hasta dosyasından 3694 karaciğer kanseri vakasının dosyaları incelenmiş. Her gün yeşil çay içen kadınlarda karaciğer kanserine yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Düzenli yeşil çay tüketimi kalp-damar sistemini olumlu etkiliyor

Günde 4-5 kupa yeşil çay içilmesi ve kalp-damar sistemine pozitif etkilerinin yanında iyi ve ucuz bir antioksidan etki sağlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ekrem Sezik “Teaninin etkileri de ilâve edilirse, yeşil çay içmenin keyif vermenin yanında sağlığa önemli yararlarının da olduğunu söylemek gerekir” dedi.

