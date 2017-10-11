YERÇEKİMİNE KARŞI ABRAKADABRA: DURUŞUNU DÜZELT





Çocukları dik durmaları konusunda sürekli uyarırken yetişkinlerin çoğu kambur duruyor. Üstelik bazen ağrıyan kaslar da bu döngünün bir parçasına dönüşüyor. Öte yandan duruş bozuklukları, gerginliğe ve ağrılara yol açabiliyor. İşte Herbalife Global Fitness Direktörü Samantha Clayton’dan bütün günü masa başında geçirip günün ilerleyen saatlerinde kamburlaşanlar için duruş bozukluğuna karşı 4 önemli ipucu!

Herbalife Global Fitness Direktörü Samantha Clayton uyarıyor: “Birçoğumuz otururken koltuğumuza gömülüyor ya da öne doğru eğiliyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, uzun süre oturmak duruş bozukluklarına yol açabilir!”. Clayton’a göre öne eğilip omuzlarınla birlikte yarım bir daire şeklinde oturuyorsan, sırtının üst kısmındaki kaslar uzuyor ve geriliyor. Bu da göğüs kaslarının kısalarak dengesizlik yaratmasına, dolayısıyla da ağrıya neden olabiliyor. Çözüm olarak Clayton, “Dik otur ve arkana tam olarak yaslan. Mümkünse sık sık mola vererek ayağa kalk ve dolaş. Gün içerisinde göğüs kaslarını germeye odaklanan egzersizler yapmaya gayret et” diyor.

Bir tarafa yüklenme!

Bir diğer konu ağırlık taşıma… Laptop, market poşeti ya da çanta; bir şeyler taşırken ağırlık daima bir omzumuza biniyor. Samantha Clayton, hepimizin doğal olarak vücudumuzun bir kısmını diğerine oranla daha fazla kullandığımızı söylüyor. Ancak bir tarafa aşırı yük bindiğinde kaslar arasında dengesizlik ortaya çıkıyor. Bu durumda da en büyük yükü, dengeyi korumakla yükümlü alt vücudumuz üstleniyor. Samantha Clayton’a göre denge sorunuyla başa çıkmanın yolu basit: Ağır eşyalar taşımak için tekerlekli çanta kullanmak ve kol çantasını daima hafif tutmak. Clayton, illa tek omuzlu bir çanta kullanılması gerekiyorsa her iki taraftaki kasların eşit şekilde çalışması için çantayı sık sık bir koldan diğerine geçirmenin önemini vurguluyor.

Göstermelik egzersizlerden kaçın

Çoğumuz destekleyici kaslarımızı geliştirmek yerine yalnızca görünür kaslar üzerinde çalışırız. Spor salonuna giden birçok kadın ve erkeğin ortak sorunu olan ve görünen kaslara yüklenilen bu egzersiz biçimine ‘gösteriş egzersizi’, hatta ‘ayna egzersizi’ adı veriliyor. Herbalife Global Fitness Direktörü Samantha Clayton, bir kas grubunu çalıştırırken daima bu kasla bağlantılı diğer kas grubunun da çalıştırılması gerektiğinin altını çiziyor ve şöyle açıklıyor:

“Bir gün üst vücut çalışıyorsan sonraki gün alt vücut çalışmayı dene. Dengeli bir fitness programı, duruşunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır”.

Yanlış sütyen bel ağrısına sebep oluyor

Samantha Clayton’a göre duruş bozukluklarına karşı aktivite seviyesine uygun, destekleyici giysiler seçmek önemli. Özellikle kadınlarda destekleyici özelliği olmayan yanlış sütyen seçimi, göğüs kaslarında gerginliğe sebep oluyor. Büyük göğüslü kadınların, kendilerini öne doğru çeken ağırlık nedeniyle daha çok arkaya yaslanması bel ağrısına davetiye çıkarıyor. Samantha Clayton, “Bel ağrısına karşı ilk adım, destekleyici bir sütyen seçmektir” derken sonrasında, egzersiz sırasında kullanmak için destekleyici bir spor sütyeni satın alınması gerektiğini kaydediyor. İstediğin bedeni değil de doğru bedeni seçmenin son derece önemli olduğunun altını çizen Clayton şöyle tamamlıyor: “Yıllar önce annemin bana yaptığı gibi, şimdi ben de çocuklarıma dik durmalarını söylüyorum: ‘Dik otur, sırt çantanı iki omzuna da as, bir ayağına yüklenmekten vazgeç, bilgisayarın başından kalkıp biraz dışarıda oyna…’ Söylemediğim bir şey varsa, o da şu: ‘Kıpırdanıp durma.” Vücudu hareket ettirmek tutulmalara karşı doğal bir savunma yöntemidir. Bu nedenle sen de masada oturmaya ara ver ve birkaç saniyelik dahi olsa esneme hareketleri yap”.

