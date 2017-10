YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAYA HAZIR MISIN?

Önümüzdeki yıl yepyeni başlangıçlar yapmak istiyorsun, değil mi? Ben de sana bu konuda yardımcı olabilmek için, geçtiğimiz ay katıldığım kongreden öğrendiklerimi bir araya getirerek hem pratik, hem de çok faydalı öneriler hazırladım.

Yazı: Diyetisyen Berrin Yiğit

VÜCUDUNU NEMLENDİR

Yaz-kış cildini nemlendirmek için ne çok krem sürüyor, bakım ürünü alıyorsun değil mi? Ama bilmelisin ki, cildine en iyi nemi içeriden verebilirsin. Yediklerin ve içtiklerinden gelen sularla yaşamsal enerjiden daha çok fayda sağlar, vücudunun ihtiyaç duyduğu en temel besin olan suyu geri kazanabilirsin. Her gün muhakkak en az iki litre sıvı almalısın. İçtiğin suyun alkali olması veya taze lavanta, biberiye, portakal, elma dilimleri ile zenginleşmesi fark yaratacak. Bir ay sonra içtiğin suyun cildinde yaratacağı değişime inanamayacaksın. Ayrıca su içeriği yüksek mevsim sebze ve meyvelerini de beslemene bolca dâhil et. Tabii ki bitki çaylarını da günde iki, üç kupa tüketmeyi alışkanlık edin. Papatya, zencefil, zerdeçal ve yeşil çay senin için en faydalıları.

ET SUYU KULLAN

Kemikli etlerle veya sadece kemikle yapılan et sularına yemeklerinde bolca yer ver. Et suyunu et, hindi, balık veya organik tavuktan elde edebilirsin. Hazırlarken içine mutlaka havuç, soğan, kereviz sapı, deniz tuzu, karabiber topları, taze kekik veya biberiye ve sarımsak eklemelisin. Jelatin, hücre yenileyici ve sindirim sistemi mukozasını iyileştirici bir süper besin. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik eklem sağlığını geliştiriyor, saç ve deri sağlığı için de müthiş bir destek.

BESİN FİLİZLERİYLE TANIŞ

İlkokulda nohut, fasulye filizlendirdiğin günleri hatırlıyor musun? Şimdi o günlere geri dönüyoruz. Filizlendirme, besinlerin içindeki şifayı açığa çıkaran tohumları canlandıran bir teknik. Yani besinin en konsantre hâli. Örneğin yeşil mercimek filizi ete yakın proteine sahip. Badem filizi ise E Vitamini ve kalsiyum deposu.

Salata, sandviç, et yemekleri ve çorbalara çok yakışır. Filizlenmiş buğday, badem veya baklagilleri haftada en az iki kez tüketmeyi alışkanlık hâline getir.

BUĞDAY ÇİMİNDEN YARARLAN

Organik buğdayı daha uzun süre çimlendirerek elde ettiğin yeşillikleri katı meyve sıkacağında hazırladığın sebze-meyve sularına kat. Sabah saatlerinde tam da istediğini alan bedenin seni gün boyu dinç tutacak. Özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda koruyucu kalkanın bu olsun. Kanser karşıtı bir besin olan buğday çimi, aynı ağırlıkta portakaldan 60 kat daha fazla C Vitamini ve sekiz kat daha fazla demir içeriyor. Ayrıca vücudun yağ yakma hızını arttırıyor. Böylece diyet yaparken düşen enerjin yükselecek, kanın temizlenecek, hücrelerin yenilenecek.

FERMENTE BESİNLERİ DAHA SIK TÜKET

Yediklerinden daha fazla verim almak için öğünlerini fermente besinlerle zenginleştir. Turşu, turşu suyu, boza, tarhana, tofu, ev yoğurdu (özellikle probiyotikle mayalanmış olanlar) ve kefir, kolaylıkla öğünlerine katabileceğin besinler. Süt ürünleri tüketmekte sıkıntı çekmiyorsan, bu besinleri ara öğünlerde veya sebze çorbalarının içine katabilirsin. Özellikle kefir, enerji yükselten, bağışıklığı güçlendiren ve bağırsakları çalıştıran leziz bir ara öğün. Eğer tadını sevmiyorsan, bir de limon veya portakal aromalı dene. Süt ürünlerini tüketemiyorsan, fermente sebze veya sebze sularını çorbalarına ekleyebilirsin. Ancak içine fermente ürünler katacağın yemeğin ısısının çok yüksek olmamasına dikkat et.

TUZU AZALT, BAHARATLARLA TAT KAT

Maydanoz, biberiye, kekik, taze nane ve sarımsaktan oluşan karışımlar, baharatlarla arası iyi olmayanlar için iyi bir başlangıç olabilir. Hatta bunları taze alıp, bağlayıp kurutarak hazırlarsan çok daha iyi olur. Çeşniler konusunda deneyimli ve sindirim açısından rahat olanlar ise deniz tuzu, karabiber, kekik, pul biber, zerdeçal ve zencefille hazırlanan karışımı, yemeklere, çorbalara ve et ızgaralara bolca katabilir.

YAĞLARDAN KORKMA AMA ÖLÇÜLÜ YE

İyi yağlar arasında mükemmel içeriğe sahip olan avokadodan haftada iki adet tüket. Çorba, omlet, sandviç ve salatalarında, ızgaraların yanında garnitür olarak kullanabilirsin. Hindistan cevizi de bu iyi yağlardan biri. O kadar zengin bir besinsel içeriğe sahip ki, günlerce sadece Hindistan cevizi yemek zorunda kalsan bile bu seni dengede tutabilir. Meyvesini, yağını, sütünü ve suyunu günlük beslenmene dâhil et. Badem ve macademia yağları için de aynısı geçerli.

YEŞİLLERİN ENERJİSİYLE TAZELEN

Sağlığı tehdit eden ve tüm hastalıkların temelini atan şey iltihaplanmadır. Asit ve baz dengelerinin bozulması kanın akışkanlığını yavaşlatır, bedeni besleyen öğeleri emilemez hâle getirir. Sürekli elin ayağın şişer. Zamansız ödemler yaşıyorsan, kasların gerginse, aniden öfkeleniyorsan, sürekli negatif düşüncelere kapılıyorsan, fazla alkol ve kahve alıyorsan bil ki asit oranın yükselmiştir. Bu tehlikeyi önleyen yeşil yapraklı sebzeler, ayrıca içeriğindeki oksijen taşıyan klorofil sayesinde kendi ana yaşam kaynağını sana verecek. Her öğünde farklı koyu yeşil sebzeleri tüketerek kanını temizleyebilirsin. Bu temizlik hâli aynı zamanda zihnini de aydınlatır, bedenini uyandırır ve ruhsal iniş-çıkışlarını düzenler.

RAHATLATAN EGZERSİZLER YAP

Yeme ataklarını önlemek ve daha sağlıklı yemekler tercih etmek için bedenini rahatlatan egzersizler yap. Yoga yapmak, ruh, beden ve zihin üçgeninde temizlik sağladığı için aşırı yemeyi de azaltıyor. Yoga yapan çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, çocuklara hayatında nelerin değiştiği sorulmuş ve bazıları, bu şekilde bir yönlendirme yapılmamasına rağmen artık daha sağlıklı yemek yediğini söylemiş. Ayrıca her gün en az 10 dakika nefes egzersizi yapmak, yiyerek mutlu olmaya yönelmeni önler.

GÜNAYDIN YEŞİL ENERJİ!



½ demet maydanoz, 1 yeşil elma, 1 kereviz sapı, ½ yeşil limon, 1 avuç bebek ıspanak ve ½ armudu katı meyve sıkacağından geçirip tercihen sabahları iç. İstersen bu karışıma toz tarçın ekleyebilir ya da sıkarken ½ ceviz büyüklüğünde taze zencefil kullanabilirsin.

Aromalı Kefir

Bir bardak kefiri kavanoza koy. Üzerine portakal veya limon kabuğu atarak karanlık ortamda ve oda ısısında bir gün boyunca bekletip buzdolabına al.

Kefir Peyniri

Kahve filtresini bir kavanoza koy. Üstünden kefiri döküp ağzını kapat ve bir gece buzdolabında beklet. Filtrede kalan kısmı al. Kavanoza dökülen suyu da buzdolabında sakla. İstersen bu işlemi günlük olarak tekrar edebilirsin.

Badem Sütü Kefiri

Bir bardak badem sütüne bir çorba kaşığı kefir ekleyip ağzını kapat. Oda ısısında ve karanlık ortamda 18-24 saat kadar beklet. 24 saatin sonunda kefir tanelerini alıp kefirini buzdolabında sakla. Kefir tanelerini sütü yeniden mayalamak için de kullanabilirsin.